Las mejores ciudades para vivir teletrabajando

Nos cuenta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que tras haber estado confinados en sus casas durante meses, muchos se han dado cuenta de que el sitio donde viven no es el que desean. De modo que un 28% de los españoles confiesan que se irían a vivir a otro lugar si tuvieran las condiciones necesarias -como la posibilidad de teletrabajar o de adquirir una casa-.

Pero para eso es básico garantizar unos ingresos, o sea, un trabajo. Entonces, un nuevo empleo o el teletrabajo. En este último caso está claro que no todos los lugares tienen las mismas cualidades para poder teletrabajar a gusto.

Si se trata de trabajar desde casa en Europa, algunas ciudades despuntan. Según el portal de oportunidades de trabajo en el extranjero Trabajarporelmundo, estas cinco son las mejores:

Berlín (Alemania)

Pese a ser la capital de Alemania, Berlín no es de las ciudades más caras del país, todo lo contrario. A ello le podemos sumar la calidad de vida, los servicios, la sanidad, lugares con Internet en la ciudad y su vida nocturna. En términos de mercado laboral, en Berlín hay un gran número de startups.

Budapest (Hungría)

La capital húngara es, junto a Berlín, el destino más frecuentado por los profesionales que teletrabajan. Sus ventajas son sus bajos precios y el buen nivel de vida (con una gran vida nocturna). También su muy buena red de Internet, buenos servicios sanitarios.

Lisboa (Portugal)

Para un español tal vez Lisboa resulte más atractivo como destino para trabajar en remoto. Su clima y sus costumbres (algunas cosas compartimos, no todas) nos resultan cercanas. Además, precios accesibles (los alquileres ya no), acceso a Internet rápido y fiable, variedad de coworking, etc. Durante el año, en la capital portuguesa tienen lugar varios eventos dirigidos a nómadas digitales.

Londres (Reino Unido)

Pese al alto coste de la vida de la capital británica, Londrés está considerado un buen destino para los nómadas digitales. Hay coworking y espacios con Internet wifi en cada esquina. Es además, claro, una opción ideal para mejorar el nivel de inglés. Su cultura y vida urbana son otro aliciente.

Tallín (Estonia)

Esta ciudad ha establecido Internet como un derecho humano convirtiéndola en un destino muy atractivo para el teletrabajador. moderna y emprendedora, Tallín tiene excelentes espacios de trabajo y el coste de la vida es bajo.

Alternativas a Madrid y Barcelona

Si nuestra actividad o nuestras circunstancias no nos permiten salir de España siempre hay alternativas a las grandes ciudades. Está claro que en Madrid y Barcelona podemos encontrar lugares y conexiones a la altura, pero la vida se ha puesto muy cara en ambas.

En esos casos recordemos que hay alternativas. Si nuestra empresa está radicada en Madrid pero podemos teletrabajar, pueden ser buena opción trasladarse a Guadalajara, Toledo o Ciudad Real, pero también, por el norte, a Segovia o Valladolid.

Si es Barcelona, pueden interesarnos vivir en Tarragona, incluso en Zaragoza. Para el área de Vizcaya, Logroño o Burgos. Para Valencia, pueden valer Albacete o Teruel. Y finalmente, en el caso de Sevilla, podríamos teletrabajar en Huelva, Jérez, Cádiz y hasta en Córdoba.

La cosas va por barrios

Claro que dentro de cada ciudad no todos los barrios son iguales ni todos cuentan con los mismos equipamientos y posibilidades. Veamos el caso de Madrid. Nada tiene que ver teletrabajar desde Montecarmelo o Las Tablas que desde Lavapiés o Malasaña (aunque sean el centro de la ciudad y de la modernidad castiza).

El estudio ‘De hogar a oficina: el nuevo paradigma inmobiliario’, realizado por la consultora inmobiliaria CBRE, ha analizado cuáles son los barrios de Madrid que están mejor preparados para teletrabajar. Sus autores han tenido en cuenta el tipo de viviendas, las dotaciones del barrio y el perfil de sus residentes.

Su conclusión es que, dentro de la capital, es en Montecarmelo y en Las Tablas donde se dan las mejores condiciones para hacer teletrabajo. Pese al alto porcentaje de menores viviendo en el hogar y la escasez de servicios del barrio, la tipología de sus inmuebles hace que, según CBRE, estén por encima del resto de zonas residenciales estudiadas.

En esta zona, que acumula cerca de 39.000 hogares, la densidad de áreas verdes por habitante es elevada debido al efecto del parque de El Pardo. La superficie media de las viviendas es amplia, más de 100 m2 y su antiguedad de unos 14 años.

Por el contrario, según CBRE, vivir en el centro de Madrid no es lo mejor opción para teletrabajar, pese a tener una mayor oferta de servicios que permiten una menor dependencia de los desplazamientos. Esta zona cuenta con aproximadamente 67.000 hogares constituidos en viviendas de 93 años de antigüedad de media.

El tamaño medio de estos inmuebles es de 69 m2 para las propiedades en venta de dos habitaciones y 82 m2 para las que se encuentran en alquiler y contienen sola una habitación. Sólo uno de cada cuatro hogares cuenta con hijos menores de edad, por lo que el 75% no tendría que compatibilizar su cometido profesional con el cuidado de los niños.