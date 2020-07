RTVE mantendrá suspendido 'La 2 noticias' hasta enero de 2021

La 2 noticias, el informativo diario de la segunda cadena de TVE, no regresará a la parrilla de la televisión pública al menos hasta enero del año que viene. Así lo ha confirmado la dirección de la corporación a los trabajadores, según pudo saber 20minutos.es, esgrimiendo "razones sanitarias" y asegurando que la decisión es "preventiva" y meramente temporal.

De cumplirse los plazos para su regreso, La 2 noticias habría estado casi un año fuera de antena, ya que su última emisión fue a mediados de marzo, cuando fue suspendido provisionalmente para dedicar los recursos informativos a la cobertura de la crisis del coronavirus. También se retiraron formatos como Los Desayunos o Corazón, que sin embargo ya han regresado a la parrilla, a diferencia de lo que ha ocurrido con el informativo de la segunda cadena.

Según la dirección de RTVE, la vuelta de un informativo diario supone una movilización de una redacción y de personal técnico que "implica asumir un riesgo que no es coherente" con el plan de desescalada marcado por la empresa. No obstante, eso no ha sido óbice para la vuelta de formatos también diarios, como el mencionado Los Desayunos. Pero RTVE descarta convertir La 2 noticias en un informativo semanal o hacer "experimentos" con la marca.

Una vez comunicada esta decisión a los trabajadores, el colectivo RTVE Sin Personal ha planteado una queja por el "curioso hecho de que La 2 noticias es el único informativo nacional diario eliminado de la parrilla de programación pese a que la mayoría del personal operativo de la Corporación Pública RTVE ya se ha reincorporado y se encuentra teletrabajando o desarrollando su jornada laboral de forma presencial en las distintas sedes y centros de trabajo".

"La falta de personal que se esgrimió el verano pasado no se da en este caso. En estos momentos disponemos de medios técnicos y de producción para retomar las emisiones. Tampoco entendemos que se haya priorizado a otros programas de entretenimiento con bajas audiencias premiando a productoras bajo cláusulas de contratos sin ninguna transparencia, menospreciando a programas que otorgan el verdadero sentido público a nuestra Corporación RTVE", denuncia el colectivo.