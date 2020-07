Alsina carga contra Podemos por la polémica de Vallés: "Ya era periodista cuando Iglesias aún no tenía coleta"

El periodista Carlos Alsina salió en defensa de Vicente Vallés en el programa 'Más de uno' en Onda Cero esta mañana. La intervención vino en respuesta a la acusación del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, contra Vallés acusándole de estar en una operación para eliminar a la formación morada del Gobierno.

"Lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen 'informativos'", escribió Echenique en un tweet acompañado de un vídeo recopilatorio de momentos del periodista que el portavoz consideró parte de una operación contra Podemos.

En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos". pic.twitter.com/lnsBMJUNL5 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) July 4, 2020

Carlos Alsina, igual que muchos otros profesionales del gremio, salió en defensa de Vallés alegando la profesionalidad, rigurosidad y extensa experiencia del periodista. "Vallés ya era periodista cuando Pablo Iglesias aun no tenía coleta y lo seguirá siendo cuando a este gobierno le haya sucedido el siguiente y al siguiente el siguiente, y al siguiente el siguiente". "En la cabeza de un fanático sólo hay dos tipos de periodistas: los que le resultan útiles y los que estorban", sentenció.

Alsina dirigió una pregunta directa a Echenique: "Pregunta para el portavoz parlamentario del gobierno, portavoz tuitero: ¿Dijo acaso Vicente algo que no sea cierto? Si todo lo que contó es lo que tiene dicho el juez en sus autos y lo que el propio vicepresidente segundo declaró a Radio Nacional el viernes".

Las defensas de otros profesionales

Ana Pastor, Carlos Herrera, Carlos Franganillo, Xabier Fortes y Arturo Pérez-Reverte, entre otros, han salido también en defensa de Vicente Vallés ante las graves acusaciones de Podemos. "Señalar periodistas es lamentable lo haga el partido que lo haga. Y más si está en el gobierno. No es la primera vez y me temo que no será la última. Un abrazo a Vicente Vallés", comentó Ana Pastor en Twitter.

La periodista de Antena 3 Sandra Golpe también criticó el vídeo y añadió que estaba manipulado. "Por cierto, ese vídeo que promocionáis incluye un BULO como una casa (“nos van a dar pero bien” NO IBA POR VOSOTROS, ¡está manipulado! Qué cansino desmentirlo tantas veces), escribió en Twitter.

Señalar así a quienes informan con la profesionalidad de @VicenteVallesTV está muy feo, @pnique Por cierto, ese vídeo que promocionáis incluye un BULO como una casa (“nos van a dar pero bien” NO IBA POR VOSOTROS, ¡está manipulado! 😝Qué cansino desmentirlo tantas veces) https://t.co/P8cO93Lq8s — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) July 4, 2020

Por su parte, Arturo Pérez-Reverte escribió en la misma red social: "Atacar a Vicente Vallés es atacar la libertad de prensa en unos tiempos en que es más necesaria que nunca. Quien sea o haya sido periodista y calle ante eso, quien desee información plural y mire hacia otro lado, se ponen clavos en su propio ataúd".