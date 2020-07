Echenique carga contra el periodista Vicente Vallés: “Le produce sarpullidos que Podemos esté en el Gobierno”

Nueva polémica protagonizada por Pablo Echenique. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados ha cargado duramente contra el periodista de Antena 3 VicenteVallés, a quien, dice, “le pasa lo mismo que a la derecha y la ultraderecha”.

En la red social Twitter, Echenique ha declarado que “lo que le pasa” a Vallés es que “le produce sarpullidos que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el Gobierno”. “Está en su derecho, pero que no lo llamen ‘informativos’”, ha expresado. Así, ha insertado un vídeo en el que repasan “los grandes momentos de Vicente Vallés contra Podemos”.

En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos". pic.twitter.com/lnsBMJUNL5 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) July 4, 2020

Últimamente, el periodista ha tenido varios encontronazos con miembros del Ejecutivo por sus análisis en el telediario. El último, debido al caso Dina y la implicación del vicepresidente, Pablo Iglesias, en la trama. “Iglesias decidió no someter a más presión a DinaBousselham, una mujer que es mayor de edad. Consideró por su propia cuenta que era mejor para ella no tener la tarjeta aunque ella era su legítima propietaria y, por tanto, conocía su contenido”, lanzó el periodista.

Por su parte, Iglesias cargó de forma velada contra Vallés en una reciente entrevista con Radio Nacional: “Incluso algún presunto periodista ha llegado a decir que, bueno, no serían tan graves las cloacas si no consiguieron que Podemos finalmente no estuviera en el Gobierno e Iglesias finalmente no fuera vicepresidente”. La respuesta del periodista llegó horas después acusando al vicepresidente de cargar contra “medios de comunicación, periodistas y también contra algún presunto periodista”.

Además, esta semana se ha viralizado el análisis que hizo Vallés de la entrevista que le realizó Antonio García Ferreras a Pedro Sánchez el pasado jueves. "También se ha referido Pedro Sánchez a la polémica sobre la contabilización de los fallecimientos por coronavirus. El presidente insiste en que el Gobierno lo ha hecho siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud", indicó Vallés para comentar un extracto de la entrevista.

A continuación, los informativos mostraron una declaración de Sánchez en la que decía lo siguiente: "Lo hemos hecho como nos dice la Organización Mundial de la Salud. Con PCR positivos. Pero además de eso, el Instituto Carlos III y el Instituto Nacional de Estadística han hecho estimaciones sobre cuál puede haber sido el impacto de la pandemia en términos de pérdida de vidas en nuestro país. Por tanto, nosotros hemos sido absolutamente transparentes. No hemos escondido ningún dato. Los hemos puesto todos a conocimiento del conjunto de la ciudadanía española".

Tras ver las declaraciones del jefe del Ejecutivo, Vallés recordó qué indica la OMS en sus documentos a la hora de considerar a los fallecidos por coronavirus. "La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es considerar que una persona ha muerto por coronavirus en un caso Covid-19 probable o confirmado. Probable o confirmado", remarcó Vallés, que zanjó: "Es decir, tanto si se le ha hecho un test PCR como si tuvo los síntomas de la enfermedad, pero no se le hizo un test”.