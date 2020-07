Ana Pastor reprende a Echenique por su "lamentable" vídeo contra Vicente Vallés

La periodista Ana Pastor ha criticado en Twitter el vídeo "lamentable" publicado por el dirigente de Podemos Pablo Echenique, en el que carga contra el presentador de informativos de Antena 3 Vicente Vallés.

"Señalar periodistas es lamentable lo haga el partido que lo haga. Y más si está en el gobierno. No es la primera vez y me temo que no será la última. Un abrazo a Vicente Vallés", ha señalado Pastor en un mensaje en el que ha compartido el tuit de Echenique.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso escribió este sábado en Twitter: "En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen 'informativos".

Señalar periodistas es lamentable lo haga el partido que lo haga. Y más si está en el gobierno. No es la primera vez y me temo que no será la última. Un abrazo a @VicenteVallesTVhttps://t.co/iP1ILYBgch — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) July 4, 2020

El vídeo publicado por Echenique repasa los "grandes momentos de Vicente Vallés y A3media contra Podemos". Los últimos encontronazos del periodista con la formación morada han tenido que ver con el caso Dina y la implicación del vicepresidente, Pablo Iglesias, en la trama.

El propio Iglesias también mencionó a Vallés de forma velada en una entrevista en RNE: "Incluso algún presunto periodista ha llegado a decir que, bueno, no serían tan graves las cloacas si no consiguieron que Podemos finalmente no estuviera en el Gobierno e Iglesias finalmente no fuera vicepresidente". Esta declaración de Iglesias tuvo respuesta, horas después, por parte del periodista, al indicar que el vicepresidente había cargado contra “medios de comunicación, periodistas y también contra algún presunto periodista”.