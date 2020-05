Sanidad detecta 29 casos importados de COVID-19 desde el 11 de mayo

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que el Ministerio de Sanidad ha detectado hasta 29 casos importados de COVID-19 desde el 11 de mayo, fecha en la que la gran mayoría de las provincias españolas pasó a la fase 1 de la desescalada y se implementó el nuevo sistema de vigilancia de casos.

En la rueda de prensa tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, el epidemiólogo ha concretado que las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas han identificado en este periodo 25 casos importados "de forma precoz", más otros cuatro notificados desde el Reglamento Sanitario Internacional y el Sistema de Alerta Temprana de la Unión Europea. Además, se han seguido a 22 contactos de estos casos, de los cuales algunos continuaron su vuelo hacia otros países y otros permanecen en España.

A la vista de estos casos, Simón ha advertido de que existe "riesgo" en los países "con alta transmisión" de recibir casos importados. El experto ha recordado que Europa está intentando implementar unos criterios comunes para minimizar este peligro.

"No tendría ningún sentido que otro país europeo aceptara personas de un país con riesgo muy alto, pero que otro no le deje entrar con un riesgo de la mitad. Una vez entran en Europa, la movilidad es libre", ha insistido.

El experto ha apuntado que en España "no se ha prohibido directamente" la entrada de ciudadanos de países muy afectados, pero ha defendido que "se ha desincentivado mucho". "Esto hacía que la gente obviamente no tuviera interés en venir, lo que nos ha protegido y está protegiendo hasta cierto punto, pero no podemos mantener el estado cerrado. Hay mucho en juego, no solo el coronavirus", ha añadido, y ha señalado que hay que implementar "poco a poco" los mecanismos para evitar la llegada de fuera de la enfermedad.

Positivo en un vuelo a Lanzarote

Sobre el caso de un hombre de Castilla y León que ha viajado hacia Lanzarote en avión sin conocer su resultado de PCR, pese a haber estado en contacto con un fallecido por COVID-19, Simón ha asegurado que las autoridades de ambas comunidades han actuado de forma "muy rápida".

"No debía haber hecho el viaje, tenía que haberse puesto en cuarentena, pero tenía una serie de circunstancias personales que es muy difícil que todas estas medidas de control se puedan cumplir siempre a rajatabla", le ha disculpado ligeramente el epidemiólogo.