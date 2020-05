Los españoles se enganchan como nunca a Internet: 75 horas semanales conectados, 20 de ellas a doble pantalla

Más conectados a Internet que nunca, más compras online que nunca y más uso de redes sociales que nunca. Este ha sido el comportamiento del consumidor español medio durante el confinamiento derivado de la pandemia de coronavirus y que, previsiblemente, se normalizará durante la denominada 'nueva normalidad' que llegará con el fin del Estado de Alarma.

Maira Barcellos, responsable de medición de Nielsen Media, explica a 20minutos que ahora pasamos conectados a Internet 75 horas de media a la semana, de las que 20 horas han sido a doble pantalla, pues mientras estábamos con el móvil teníamos el ordenador encendido, la tablet o la televisión. Y el teléfono móvil 22 horas semanales de media.

Boom del uso del teléfono móvil

Según la analista de Nielsen, "los españoles han incrementado durante el confinamiento el uso del smartphone, una de sus ventanas digitales de conexión con el mundo".

En concreto, explica Maira Barcellos, "de algo más de 19 horas a la semana que utilizaban el móvil hace un año, han pasado a una media de 22 horas conectados a Internet vía smartphone".

En cuanto a la conexión a Internet vía móvil, los españoles han pasado de algo más de 19 horas a la semana hace un año a una media de 22 horas ahora

Un alumno de primaria hace los deberes de la asignatura de Inglés con varios libros y un ordenador a menos de un mes de terminar en casa el curso escolar 2019-2020 por la pandemia del Covid-19. Eduardo Parra - Europa Press

"El uso ha sido tan intensivo que más del 80% incluso lo ha utilizado en horario de teletrabajo, de 9.00 de la mañana a 15.00 de la tarde, aunque bien es cierto que en muchas ocasiones por motivos laborales", recalca.

Y no solo ha sido un dispositivo de conexión, sino también de compra. Si hace un año casi la mitad de los usuarios hacía sus compras online con el portátil, ahora es ese mismo porcentaje el que se va de shopping por Internet con el móvil, según explica la consultora de Nielsen.

'Adicción' como nunca a Facebook, Instagram y Youtube

El consumidor español, desde que se decretara el Estado de Alarma por la Covid-19, ha disparado su uso de las redes sociales: se ha pasado de 11,3 horas semanales a más de 13 horas actualmente.

Álex Bueno en una fotografía de Instagram. INSTAGRAM

"Estos canales han servido, básicamente, de entretenimiento, pues hemos detectado que más que subir contenido, los usuarios han visualizado el creado por terceros. Vídeos de Youtube o Facebook, post en Instagram, los Stories... Ante un momento en el que no tenían nada que contar porque estaban encerrados en casa, han optado por ver cómo llevaban la cuarentena los youtubers, celebrities e influencers, quienes sí han incrementado su contenido en estos canales", resume Maira Barcellos.

Respecto a las redes sociales más empleadas, la consultora de Nielsen Media cita Facebook, YouTube e Instagram.

El 'ecommerce', muy reforzado

Otro de los cambios detectados en las tendencias del consumidor durante el confinamiento ha sido el auge de la compra online o 'ecommerce'.

"Los españoles han perdido ese recelo a las compras online en alguno sectores como la alimentación, que tenían un peso muy residual en este canal. Un temor que no es otra cosa que una cuestión de confianza, porque si no hemos hecho antes la compra online ha sido por querer ver y sentir el producto in situ o por preocuparnos por la calidad del producto que nos traigan. Así que el miedo al Covid ha superado el miedo a la compra online", subraya Maira Barcellos.

Una mujer realiza compras vía online Andrea Piacquadio (Pexels)

Así, durante las semanas de cuarentena ha habido algunas en las que las compras online han llegado a dispararse un 80%, haciendo que 1,1 millones de hogares hagan ya en algún momento la compra virtual, cuando antes eran 450.000 hogares.

Es un buen espaldarazo, aunque aún lejos de textil y viajes, que en tiempos precovid eran las grandes categorías de compra online, si bien la pandemia ha dejado a ambos sectores, especialmente el segundo en stand by, explica la analista especializada en consumo.

Compras online de alimentos

Así, más de un tercio de las compras online que han hecho los españoles durante el confinamiento han sido de productos de alimentación, seguidos de los de higiene y limpieza, con el 25%. Han desplazado a la moda -que hace un año en estas fechas suponía casi la mitad de las compras por Internet-, que queda con algo más de 20%, y a la electrónica, que se mueve en ese mismo porcentaje.

Además, según Maira Barcellos, "esta tendencia ha venido para quedarse, aunque lo va a combinar con la compra física. No existe la dicotomía físico u online, combinamos en función de la misión de compra".

Más compra por Internet e incorporación de segmentos de población

La pandemia ha hecho que nuevos segmentos se hayan animado a comprar online ante la situación de confinamiento y el riesgo de resultar infectados. Sobre todo hablamos de personas mayores que viven solas o parejas sin hijos que puedan hacer ese trámite por ellos.

En concreto, de los 700.000 nuevos hogares que se han pasado al online, cerca de la mitad (unos 300.000) responden a esta tipología, singles y parejas sin hijos de más de 54 años que han visitado el supermercado virtual por primera vez durante la pandemia, un público al que los operadores deberán empezar a prestar atención desde ahora.

¿Qué pasará en la 'nueva normalidad'?

Parece que el móvil va a ser la llave para movernos en el mundo físico evitando las interacciones físicas, según pronostica Barcellos. "Vamos hacia una hibridación digital y física, las barreras off y on se diluyen. Así que veremos como los momentos de estar conectados se multiplican. Y esto genera múltiples oportunidades".

Para las marcas será un error si piensan que su encuentro con el consumidor es solo a las diez de la noche

Por ello, sostiene que "para las marcas será un error si piensan que su encuentro con el consumidor es solo a las diez de la noche. Son muchas horas de conexión y hay que saber cuándo estar presentes y conocer los hábitos de consumo. Entender esto es clave en un momento en que la tecnología resulta una aliada en pro de nuestra seguridad y salud".