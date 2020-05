Los pactos con Bildu y Cs tensan la relación de Sánchez con sus socios

Los acuerdos a los que llegó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conseguir la prórroga del estado de alarma el pasado miércoles en el Congreso no dejan de darle dolores de cabeza. Y no solo han sido patronal y sindicatos, amén del sector más ortodoxo del Gobierno, quienes se han revuelto, en su caso contra el acuerdo suscrito con EH Bildu por el que se prometía la derogación "íntegra" de la reforma laboral. También el PNV, por medio del lehendakari, Iñigo Urkullu, ha calificado el acuerdo de "desconcertante" y ha advertido a Sánchez de que "se arriesga a una quiebra de confianza". Y mientras, ERC sigue avisando de que es incompatible con Cs.

El malestar más explícito es el de los republicanos catalanes, que pretenden que Sánchez aclare el miércoles en el Congreso con qué aliados piensa aguantar la legislatura. En el debate de la semana pasada, Gabriel Rufián avisó en un duro discurso de que el presidente Pedro Sánchez estaba "llevándose por delante el espíritu de la investidura, quizá de forma irremediable".

Gabriel Rufián: "10 votos de la derecha a cambio de más banderas o 13 votos republicanos de izquierdas a cambio de más ayudas sociales"



El propio Rufián, con la vista ya puesta en el debate de la nueva prórroga dentro de 15 días, avisó el viernes de que el Gobierno debe escoger entre "10 votos seguros de la derecha a cambio de más banderas o 13 votos republicanos de izquierdas a cambio de más ayudas sociales".

Pero no solo el pacto con Cs puede traer problemas a Sánchez con sus socios de la investidura. El PNV no es una formación precisamente próxima al partido naranja, pero tampoco le ha gustado que el Gobierno pactase con EH Bildu a sus espaldas, máxime cuando el País Vasco está a las puertas de unas elecciones y los abertzale se han apuntado un tanto con el acuerdo.

Íñigo Urkullu: "Es peligroso hablar de derogar de manera integral la reforma laboral incluso estando vigente el estado de alarma"

El lehendakari Urkullu sostuvo ayer que "es absolutamente peligroso" hablar de derogar "de manera integral la reforma laboral incluso estando vigente el estado de alarma" y lamentó que el Gobierno ofrezca "una sensación de desconcierto absoluto" y se arriesgue "a quebrar la confianza en la interlocución a nivel político, en los mercados internacionales y la Unión Europea".

A pesar de todo, el malestar de los nacionalistas no es tanto con el contenido de los acuerdos como con los movimientos a varias bandas del Gobierno sin comunicarlos al resto de socios. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar se mostró convencido el pasado viernes de que la actitud del Gobierno tampoco "le ha hecho mucha gracia a ERC".

Así lo consideran también fuentes de Unidas Podemos, que se muestran críticas con la gestión del pacto con EH Bildu. "Es evidente que a ERC no le ha debido hacer gracia, porque llevan semanas quejándose de que Sánchez no cuida su relación con ellos y de repente pueden preguntarse por qué a EH Bildu sí se le cuida", critican estas fuentes. Por no hablar de otras pequeñas formaciones como Compromís, que precisamente votó en contra de la extensión del estado de alarma el miércoles pasado al entender que el Gobierno desoye sistemáticamente sus reivindicaciones.

¿Y EH Bildu? La formación abertzale es la que ha salido con menos rasguños del polémico acuerdo, ya que ha conseguido por primera vez asumir el tradicional papel del PNV: el de conseguir acuerdos en Madrid que poder vender en Euskadi. La candidata de EH Bildu a lehendakari, Maddalen Iriarte, aprovechó para cargar contra Urkullu por intentar "desvirtuar un acuerdo" y consideró que "demuestra no tener altura de miras ni visión de país".