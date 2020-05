Ausejo, CEO de Ruralka: "El turismo rural ha sufrido pérdidas incalculables, pero ahora se abre una gran oportunidad"

El coronavirus ha golpeado con dureza a la sociedad española, provocando miles de muertos y hundiendo la economía. Uno de los sectores más afectados ha sido el turismo, principal industria de España, ya que representa el 13% del Producto Interior Bruto (PIB). Pero dentro de la grave crisis de este sector, el turismo rural puede ser uno de los que mejor logre sortear el brutal impacto económico negativo.

Rafael Ausejo, CEO y Fundador de Ruralka Hoteles, que representa a 200 hoteles con encanto, analiza para 20minutos cómo afecta y afectará a medio plazo la crisis de la COVID-19.

¿Cómo ha afectado la pandemia del coronavirus y el estado de alarma al turismo rural en España?

Esta situación ha afectado a todo el sector turístico, por supuesto incluido el rural. Todos los hoteles y casas rurales han tenido que cerrar, generando pérdidas incalculables. Y no solo ha habido pérdidas para los alojamientos rurales, sino que todos los establecimientos que dependen de este tipo de turismo (locales, panaderías, restaurantes, bodegas) también se han visto afectadas.

Por eso en Ruralka estamos apostando por el movimiento #ESTEAÑOMEQUEDO, bajo este lema está realizando multitud de acciones con los hoteles y con los viajeros para despertar el sueño de salir de casa a descubrir España, a disfrutar del aire puro, del silencio “sonoro” del campo, de las no-aglomeraciones y de los planes de verdad, no detrás de una pantalla.

Finca Can Pou Cedida por Ruralka

Entre estas actividades destaca una cadena de favores, a modo de recomendaciones de corazón, que hacen los propietarios de los hoteles. Se trata de ampliar la propuesta a la estancia en su hotel conociendo productores locales, guías de naturaleza, artesanos, cocineros, etc. Todo este contenido se está compartiendo en redes sociales (donde se realizará un reto invitando a mantener la cadena de recomendaciones y que no pare); en el magazine de Ruralka, su página web, su Newsletter, adjuntando los planes en las reservas que realicen los clientes, etc.

¿Hay empresas de turismo rural que van a tener que cerrar su negocio?

Los establecimientos rurales se han visto obligados a parar su actividad durante este periodo, y sí que es cierto que algunos no pueden hacer frente a las pérdidas y han tenido que cerrar. Pero la mayoría de ellos son optimistas y ya se están preparando para la nueva temporada de verano. Consideramos que esta es una gran oportunidad para el turismo rural por las ventajas que ofrece frente al turismo urbano o internacional.

Pese a todos los problemas económicos, ¿cree que a medio plazo el turismo rural puede verse reforzado porque habrá clientes que buscarán espacios al aire libre y mucho menos masificados?

Desde Ruralka somos positivos y tenemos buenas expectativas. Creemos que, el turismo rural nacional es el que tiene mayor proyección de crecimiento durante este año y que podrá levantarse y recuperarse en cuanto finalice el estado de alarma y se pueda viajar.

El turismo rural, alejado de grandes urbes y lejos de la masificación de la ciudad, permite a los clientes disfrutar de espacios abiertos y naturales, evitando el contacto con grandes multitudes y sin los bullicios propios de la ciudad. En Ruralka contamos por un lado con hoteles con encanto, todos ellos con pocas habitaciones y, por otro lado, con casas rurales y apartamentos con encanto de alquiler íntegro, donde disfrutar de la privacidad sin que haya nadie más.

¿A cuántas casas rurales representa Ruralka?

Ruralka cuenta con 200 establecimientos, entre ellos hoteles con encanto y casas rurales en España y Portugal.

¿Qué medidas de seguridad están tomando, o van a tener que tomar, para garantizar la seguridad de los clientes?

En Ruralka estamos trabajando de la mano de nuestros establecimientos, siguiendo de cerca la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los organismos de salud locales. De este modo, adoptamos las recomendaciones de los gobiernos y las entidades de salud pública para recibir a los huéspedes con las máximas garantías sanitarias.

Algunas de las medidas que se están llevando a cabo en muchos de nuestros establecimientos, tanto para los empleados de los hoteles como para los clientes, son: Tratamientos de esterilización, homologación de todos los productos de limpieza por las autoridades sanitarias, inclusión de EPIS en los amenities del cliente (mascarillas y guantes), personal con mascarillas, caretas protectoras, batas sanitarias, guantes, toda la comida y bebida en raciones individuales y cerradas, opción de desayuno servido en la habitación y eliminación de los buffet para servir a la carta, lámparas ultravioletas en los intercambios de documentos, felpudos desinfectantes para evitar el contagio de zapatos y ruedas de maletas, señalización nueva con distancias de seguridad en los establecimientos…

¿Qué le pedirían al Gobierno y el resto de Administraciones para ayudar al sector del turismo rural?

Lo que pedimos es que, si la situación mejora, se pueda salvar la temporada de verano y que se generen incentivos para viajar así como confianza a la gente, para que sepan que, cuando viajen, puedan hacerlo tranquilos.