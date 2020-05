¿Puedo tomar el sol en la playa sin la mascarilla a pesar de su obligatoriedad en las calles?

El Gobierno de España ha publicado una orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la que regula las condiciones y casos para el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados y en la vía pública con el objetivo de reducir la transmisión del coronavirus.

Desde este jueves 21 de mayo es obligatorio su uso en estos espacios cuando no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad de dos metros entre personas. Esta obligatoriedad se suma a la del transporte público vigente desde el 4 de mayo.

¿En qué casos es obligatorio ponerse mascarilla? ¿Y en la playa?

Las personas con edad de seis años en adelante deberán llevar mascarilla en los espacios citados anteriormente y es recomendable su uso "para la población infantil de entre tres y cinco años".

Sin embargo, esta norma presenta excepciones. Para personas que padezcan algún tipo de dificultad respiratoria que pueda agravarse por el uso de mascarilla no será obligatorio. Del mismo modo sucede con aquellas que por motivos de salud o discapacidad esté contraindicado.

Por otra parte, la orden destaca que no será exigible la obligatoriedad en el "desarrollo de actividades que resulten incompatibles, tales como la ingesta de alimentos y bebidas, así como en circunstancias en las que exista una causa de fuerza mayor o situación de necesidad".

De esta manera, no se especifica su uso en las playas, pero se entiende que será obligatorio salvo que se pueda mantener la distancia de dos metros con el resto de personas. A la hora de practicar deporte sucede lo mismo y no será obligatorio si resulta incompatible.

¿Qué medidas hay que tomar en la playa?

La orden del Ministerio de Sanidad publicada el 16 de mayo donde se exponen las novedades y flexibilizaciones de las restricciones del estado de alarma indica que en la fase 2 se permite la apertura de playas. En este sentido, destaca que se podrá acceder a las que se encuentren en la misma provincia, isla o unidad territorial de referencia establecida en el plan de desescalada.

Respecto a las medidas de prevención e higiene, "los bañistas deberán hacer un uso responsable de la playa, tanto desde el punto de vista medioambiental como sanitario, cumpliendo con las recomendaciones y normas de las autoridades sanitarias".

Además, estará permitida la práctica de actividades deportivas, profesionales o de ocio siempre que "se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico, permitiendo mantener una distancia mínima de dos metros".

¿Qué están haciendo en algunas comunidades?

Uno de los casos más recientes ha sido la apertura de playas en Barcelona, aunque se encuentre todavía en la fase 0, para pasear como medida de alivio en el proceso de desconfinamiento. Finalmente, y después de bastante confusión, no será posible tumbarse a tomar el sol.

Respecto al uso de mascarillas, el teniente de alcalde de Prevención y Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, aseguró que no prevé aplicar un régimen sancionador a las personas que no lleven mascarillas si el incumplimiento no es “escandaloso”.

Por su parte, el Gobierno del País Vasco, mediante la Dirección de Salud Pública y Adicciones, ha elaborado una guía con los criterios sanitarios para la apertura de playas y zonas de baño en la próxima temporada.

El documento especifica las recomendaciones principales como mantener la distancia de dos metros de seguridad; reforzar los mensajes a la ciudadanía sobre medidas preventivas y uso responsable de las playas; planificar las estancias para reducir aglomeraciones, o seguir las condiciones de uso y recomendaciones sanitarias, entre otras.