Coronavirus.-El malagueño atrapado en Colombia busca alternativas privadas para contratar un avión hacia España

La situación, admite, es "desesperante", lo que ha llevado a este malagueño y otros españoles que están en un grupo de WhatsApp -con más de 200 personas- a buscar alternativas "ante la falta de soluciones por parte de la Embajada de España en Colombia" para poder regresar "lo antes posible", como es la contratación de vuelos privados para volver.

Godínez indica a Europa Press que se han puesto en contacto con aerolíneas y agencias de viajes para pedir presupuestos con varios tipos de avión de diferentes capacidades y que pudieran obtener los permisos especiales y volar desde Bogotá a Madrid en las próximas semanas.

Hasta el momento, explica el joven, tienen dos precios, un avión de 295 plazas por 247.500 euros, y otro de 447 plazas disponibles por 396.000 euros. Esto, precisa, "supone un coste de más de 800 euros por persona y muchos no lo pueden pagar, sobre todo familias porque si no están trabajando no están ganando dinero y si pensaban volver a finales de marzo ya no tienen dinero" para poder sufragar este elevado coste.

En estos momentos, hay aproximadamente 700 españoles y colombianos residentes en España que se encuentran "atrapados a causa de la situación del coronavirus".

Este grupo de españoles está también en contacto con colombianos que se encuentran atrapados en España, y que también desean regresar a sus hogares lo antes posible, para poder gestionar que el vuelo desde Madrid a Bogotá no volviera vacío, explica Javier Godínez, al tiempo que están intentando contactar con empresarios españoles y algunas cadenas hoteleras para ofrecerles la posibilidad de patrocinar parte del precio total para que el coste sea el menor posible.

Todo ello, añade, porque según les comentan algunas aerolíneas, la estimación actual es que el tráfico aéreo comercial pueda restaurarse alrededor del 15 de agosto. "Si la solución tiene que venir de la Embajada tememos que hasta finales de agosto o septiembre nos quedamos aquí", señala.

Godínez, que da voz a este grupo de españoles, lamenta las respuestas desde la Embajada de España y se pregunta por qué desde otros países están saliendo muchos vuelos y, sin embargo, no ocurre igual con los españoles en Colombia, pese a que en circunstancias normales ambos países están conectados con diez vuelos diarios, cinco de ida y cinco de vuelta, operados por Avianca, Iberia y Air Europa "y han salido tan solo dos vuelos en todo este periodo", vuelos, recuerda, que han tenido un coste similar a un billete privado.

Además, según les informan desde la Embajada Española, "no van a organizar ningún vuelo adicional, a pesar de que estén saliendo cada tres o cuatro días vuelos hacia Londres, París, Ámsterdam o varios destinos alemanes".

"IMPOTENCIA TOTAL"

"La verdad es que no entendemos nada y nuestra situación es de impotencia total, sobre todo al conocer los casos críticos de algunas de las personas que llevan semanas tratando, sin suerte, volver a sus hogares. Personas que tenían vuelos de regreso programados y que han visto cómo la fecha de salida bailaba al son de los incontrolables acontecimientos", sostiene Godínez.

Así, añade que hay "situaciones graves" como un hombre de 77 años con enfermedad de corazón, diabético, hipertenso y con una discapacidad reconocida del 80 por ciento; un bebé de seis meses enfermo; un niño de seis años con epilepsia y medicamentos que allí, indica, valen más caros o una embarazada y que tenían todos vuelos de regreso a finales de marzo.

Recuerda también que se han puesto en contacto con el cónsul general en Bogotá pero el pasado día 9 de mayo les indicó que se está en una "nueva fase de asistencia consular ya no centrada en el retorno, sino en facilitar la permanencia de los españoles en sus lugares actuales, a la espera de que se produzca la eventual reanudación de las comunicaciones internacionales ordinarias", y por tanto solamente se realizarán "futuros vuelos con carácter excepcional".

En respuesta, a través de carta certificada, 180 españoles le solicitaron aclaración y recordaron que "muchas de las personas que no han podido salir se encuentran con bajos recursos económicos, o problemas de salud, pérdidas de trabajo por no incorporarse a su puesto de trabajo en España, y otras circunstancias penosas que se solucionarían con su regreso a nuestro país, España".

También han tenido conocimiento, a través de consulados de España de algunas de las ciudades de Colombia, de que en los próximos días, "probablemente pueda disponerse de un número limitado de asientos para pasajeros españoles que se encuentren temporalmente en Colombia, en vuelos de retorno desde Bogotá a ciudades europeas". Y solicita que los interesados envíen de nuevo sus datos personales, según Javier Godínez, "algunas personas han enviado, siguiendo las instrucciones de los consulados, esta misma información hasta cinco veces".

"Sólo pedimos que por favor permitan que salgan los aviones que sean necesarios para terminar con está insostenible situación. Solo pedimos que, por favor, nos permitan volver a casa. Esta petición incluye de forma igualmente prioritaria a los colombianos residentes en España", concluye Javier Godínez.