Cs justifica ante los afiliados su apoyo al estado de alarma: "Exigiremos al Gobierno que cumpla sus compromisos"

Ciudadanos ya había votado a favor en las tres anteriores prórrogas del estado de alarma. También lo hizo este miércoles en la cuarta. Pero esta vez ha tenido que justificar el sentido de su voto con sus afiliados. El partido naranja ha enviado una carta a su militancia explicando que su sí se debe a que lo importante ahora es "salvar vidas" y que ellos son "un partido de Estado". En este sentido, Inés Arrimadas promete apretar al Gobierno: "Exigiremos que cumpla con sus compromisos", reza una parte de la misiva.

Los militantes han recibido la carta en su correo electrónico este miércoles, coincidiendo con la votación de la cuarta prórroga del estado de alarma. El texto recoge los principales argumentos que ha expuesto Arrimadas durante el debate en el Congreso.

"Hoy en el Congreso no se vota el apoyo a Sánchez o a Iglesias; se vota si queremos alargar el estado de alarma o so queremos que este mismo sábado se pueda salir a las calles sin control, coger el coche para ir a una segunda residencia o si terminan las ayudas y los ERTE, ahora vinculados a este estado de alarma", señala el partido naranja.

"No vamos a mirar hacia otro lado"

"No vamos a mirar hacia otro lado. Cada vez que emitamos un voto en el Congreso, lo haremos pensando en el interés general de todos los españoles. Si debemos elegir entre ser útiles o inútiles, entre salvar vidas y empleos y no hacer nada, en Ciudadanos tenemos claro cuál es la opción", concluye el mensaje, que subraya que en Cs son "valientes" y están "a la altura de los españoles".

En la carta se explica también que, ante la "situación dramática" que vive España, Ciudadanos está siendo "un partido útil" y "con sentido de Estado" que piensa en el interés general, siempre con el objetivo de "salvar vidas y salvar empleos". Y en ese objetivo enmarca el pacto con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos para apoyar otros quince días de estado de alarma.

Se recuerda a los afiliados que Sánchez se ha comprometido con Cs a preparar un "plan B" que no obligue a tener que elegir "entre un estado de alarma indefinido y el caos", a poder mantener los ERTE y las ayudas sociales cuando éste ya no esté vigente, para "que nadie se quede atrás", y a dialogar y consensuar las medidas con la oposición, los gobiernos autonómicos y los agentes sociales.

Esta misiva llega solo unas horas después de que Inés Arrimadas defendiera desde su escaño que no es momento de enfrentamientos. "Todo el mundo sabe cuál es mi opinión sobre este Gobierno", dijo, pero esto "no es un sí a Sánchez e Iglesias", sino para salvar "vidas y empleos". De esa forma, insistió en que lo que se votaba no era "una investidura", sino una medida "necesaria". Eso sí, quiere que el Ejecutivo "cumpla" con lo pactado este martes con ellos a cambio de ese 'sí'.