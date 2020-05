Arrimadas afirma que "España no está preparada para volver a la normalidad"

La secretaria general de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aseguró que "España no está preparada para volver a la normalidad, por eso hemos apoyado la prórroga" y aclaró que este miércoles en el Congreso "no se votaba la investidura de Pedro Sánchez, se votaba un estado de alarma y dar solución a la emergencia sanitaria".

En una entrevista concedida a Onda Cero, Arrimadas señaló que "lo fácil habría sido votar 'no' y criticar al presidente, pero somos un partido serio y de Gobierno" y añadió que desde Ciudadanos "pensamos en el bienestar de los españoles y en salvar las vidas".

"Hemos dado una prórroga de 15 días a cambio de tres condiciones como son: dejar las ayudas fuera del Estado de alarma, que el Gobierno haga un plan B y que haya más comunicación con las comunidades autónomas", afirmó.

Apoyo a los presupuestos

En la misma entrevista, Arrimadas no descartó el apoyo de su formación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presente el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque fio el voto a que el Ejecutivo corrija el "rumbo" y consensúe las medidas económicas con la oposición y los agentes sociales.

Arrimadas expresó su deseo de que el Gobierno pacte las medidas económicas y sociales con los partidos de la oposición. "Esas medidas tendrían que tener unos presupuestos especiales, de emergencia nacional", aclaró. "Si las medidas están consensuadas, son sensatas y se corrigen errores, lo perfecto es que los presupuestos tuvieran el apoyo de la oposición en sentido amplio", añadió.

Para ello, la líder de Ciudadanos subrayó que el Ejecutivo "tiene que cambiar" y negociar medidas "económicas y sanitarias" que tuvieran su reflejo en unos presupuestos. "Primero empecemos la casa por los cimientos", afirmó, insistiendo en que el Gobierno actúa de "manera unilateral" y "no llama a la oposición".

Críticas a Iglesias y Podemos

En ese sentido, Arrimadas recalcó que "cuanto menos influencia económica" tenga Podemos "mejor" y pidió a Sánchez a pactar un plan con la oposición para llevar a Europa: "No es lo mismo Sánchez que vaya con Iglesias defendiendo el comunismo a que vaya con un plan consensuado porque creo que nos va a dar más poder para negociar", dijo.

Preguntada por críticas internas a la decisión de apoyar la cuarta prórroga del estado de alarma y el goteo de bajas en la militancia, Arrimadas recalcó que Ciudadanos sigue siendo un partido de "centro" y "útil". "Lo fácil habría sido votar que no y criticar a Sánchez. Por ganas no sería", defendió, recalcando que en la formación naranja "el criterio de ser útiles" y se servir al interés general "no se pone en duda".

Respecto al Gobierno de la Comunidad de Madrid, Arrimadas aseguró que es un Ejecutivo "fuerte" y "unido" y rechazó romper el pacto de Ciudadanos y PP, asegurando que son "serios" y tienen "palabra". "Va a seguir funcionando así", apostilló. "Nuestros gobiernos funcionan bien y van a seguir unidos", dijo.