Rufián culpa al Gobierno de su voto en contra por no negociar y vuelve a avisar: "Sin diálogo no hay legislatura"

Los puentes Gobierno-ERC no están rotos, pero desde luego, corren peligro. Así lo quiso expresar este miércoles el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, que echó la culpa al Ejecutivo de que ERC vaya a votar en contra de prorrogar el estado de alarma argumentando que en ningún momento ha querido negociar con ellos. La fractura entre los socios no es aún total, pero Rufián avisó de que el entendimiento a medio y largo plazo corre riesgo: "Sin diálogo", dijo, "simplemente no hay legislatura".

Se trata del segundo aviso serio que lanza ERC en apenas dos semanas al Gobierno, ya que la semana pasada Rufián preguntó directamente desde la tribuna "cuánto le importa" al Ejecutivo la estabilidad de la legislatura. Entonces, ERC se abstuvo. Pero este miércoles votará en contra de la prórroga de la alarma, o más bien "de este estado de alarma", como se encargó de recordar en varias ocasiones el portavoz.

"Hoy no se constata el no de ERC la cuarta prórroga del estado de alarma, hoy se constata el no del Gobierno a negociar con ERC la cuarta prórroga del estado de alarma", espetó Rufián. Y es que, para los republicanos, resulta incomprensible que el Ejecutivo no haya querido negociar una "alternativa" a este instrumento, que para ERC implica "la recentralización, militarización y regresión de derechos civiles en la gestión de esta crisis".

"La irresponsabilidad es gestionar una crisis como esta como si se tuviera mayoría absoluta", insistió Rufián con un tono muy duro hacia el Gobierno, a quien recordó que "Vox no es la amenaza que debe hacer obedecer a las izquierdas ciegamente al PSOE". La llamada al entendimiento fue cristalina, porque "Vox", dijo, "es la amenaza que debería hacer al PSOE pactar y negociar ciegamente con las izquierdas".

"Hoy nos vienen a decir que este estado de alarma es lo que hay, que son lentejas, y hoy nosotros venimos a decirles que estamos hartos de lo de 'es lo que hay'", denunció en la misma línea Rufián. Y exigió al Gobierno que, "si tan progresistas y tan dialogantes son, que se note". "Nada de lo que ha ocurrido entre ERC y el PSOE en los últimos tiempos es fruto de la candidez, todo es fruto de las circunstancias y el contexto", señaló, un mensaje también dirigido a esa parte del independentismo más reacia a pactar con el Ejecutivo.

"Hay alternativa"

Rufián, además, coincidió con el PP en uno de los argumentos utilizados: el de que, contra lo que dice el Gobierno, hay "alternativas" jurídicas al estado de alarma que permitirían mantener el confinamiento, pese a que la libertad de circulación es un derecho fundamental muy protegido por la Constitución. El portavoz de ERC habló de varias leyes ordinarias estatales y autonómicas, entre ellas las de Salud Pública o Protección Civil. "Mienten", denunció, "cuando dicen que es o esto, o el caos".

"Si hoy no se aprobase la alarma, si el Gobierno quisiera no pasaría absolutamente nada, porque en el actual marco legislativo hay vías y formas de poder seguir con el confinamiento y poder prorrogar todas las medidas sociales", insistió Rufián. Y, en una de las pocas argumentaciones técnicas en relación al decreto, sostuvo que "no hay criterios sanitarios para justificar este estado de alarma con mando único en Madrid" porque "no se cuenta con la información crucial, relevante, del territorio".

"Es pura eficiencia" decidir en las comunidades, afirmó Rufián. Y, por ello, "la dicotomía entre estado de alarma y desconfinamiento, o entre estado de alarma y miseria, o entre estado de alarma y caos, no es cierta", sino "perversamente falsa", insistió el portavoz, que aseguró que "la única dicotomía real que ha habido es la del Gobierno, la de negociar un estado de alarma con PP y Ciudadanos o con nosotros". "Y han elegido lo primero", denunció.

Cruce de reproches con En Comú

Rufián también se enzarzó en un cruce de reproches iniciado por el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, que achacó el voto de ERC a "competición con JxCat" por el liderazgo del independentismo catalán y aseguró que esa competencia "solo nos conducirá al precipicio de Vox". "Ojalá escuchen más a su compañero Joan Tardá cuando les decía que miraran al bosque y no a los árboles, necesitamos más a la ERC de Tardá que a la ERC que vive atada a la Convergència de Torra y Pujol", espetó Asens.

Esas palabras no sentaron nada bien al portavoz de ERC en el Congreso, que las tachó de "injustas" y "tramposas". "Espero que esas palabras os sirvan para que os sintáis mejor tras apuntalar este pacto con Ciudadanos", lanzó.