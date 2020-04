Rufián endurece el tono contra el Gobierno: "¿Cuánto les importa la legislatura?"

La mayoría con la que cuenta el Gobierno junto a sus socios regionalistas, nacionalistas e independentistas en el Congreso sufre. Este miércoles, el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, subió un grado el tono de sus críticas al Ejecutivo por la falta de comunicación con los partidos con representación parlamentaria, y le preguntó al Gobierno "cuánto le importa la legislatura" sabiendo, además, que la "alternativa" es un pacto de la derecha.

Así se lo planteó Rufián a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien afeó que los grupos parlamentarios hayan tenido que enterarse por la "rueda de prensa" de este martes de los planes del Ejecutivo para la desescalada. "Esa es la única fuente de información que tenemos, algo que les debería hacer reflexionar si quieren mantener el espíritu de los 180 diputados de la moción de censura", espetó el portavoz de ERC a Ribera.

Y es que el apoyo de ERC es clave para que el Gobierno saque adelante sus planes para la legislatura, cuyas medidas, aunque se han visto sacudidas por la crisis del coronavirus, necesitarán del apoyo del Congreso para salir adelante. "¿Cuánto les importa la legislatura? ¿Mucho, poco? ¿Son conscientes de la alternativa a no dialogar, a no informar, a no entenderse? Son Torquemada y sus colegas, los que consideran que comer es sociocomunista", denunció Rufián en referencia a PP, Vox y Ciudadanos.

Con unas elecciones catalanas en el horizonte, aunque aún sin fecha, y con un JxCat que cada vez se aleja más del Gobierno también en lo relativo a las medidas de confinamiento, ERC necesita mantenerse en un punto intermedio entre ambos. Y, en este contexto, también criticó el dirigente republicano la limitación de algunas de las competencias autonómicas provocada por el estado de alarma. "Son ya 47 días de estado de alarma, 47 días sin competencias y sin diálogo", denunció.

Para Rufián, "no tiene sentido el criterio territorial por provincias" a través del que se gestionará la desescalada "a no ser que ustedes estén desconfinando patronalmente y confinando por competencias". Por ello, el portavoz republicano pidió "finiquitar el estado de alarma", que "retornen las competencias a las comunidades" y, "sobre todo", que el Gobierno "dialogue".