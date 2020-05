Qué cosas no puedes hacer en la fase 0 si no quieres llevarte una multa

En esta fase O en la que nos encontramos la mayoría de territorios -salvo Formentera, El Hierro, La Gomera y La Graciosa-, aunque ya pueden salir a la calle todos los grupos de edad, sigue habiendo limitaciones y algunas dudas sobre lo que todavía no se puede hacer. El primer fin de semana con salidas generalizadas se saldó con más de 36.000 multas y 235 detenciones, según las cifras del Ministerio del Interior.

Cada persona tiene un horario fijado para salir según su edad para que no se mezclen niños con personas mayores y deportistas y, pese a que muchas familias salen en conjunto de paseo, sigue sin estar permitido que lo hagan más de dos personas, aunque permanezcan al mismo hogar. Además, salvo las salidas para ir al supermercado, farmacia, etc, sigue sin haber un horario restringido, pero salvo esta excepción no se puede salir a la calle fuera de la franja horaria correspondiente.

En las salidas con los más pequeños, que están permitidas de 12 a 19.00 horas, la edad máxima sigue siendo de 14 años y se mantiene la limitación de tres niños por adulto, por lo que no pueden pasear los dos progenitores juntos con los menores, y tampoco jugar al despiste saliendo uno con cada niño a dos metros de distancia del otro progenitor con el otro menor. Tampoco se puede superar el tiempo de una hora de paseo ni el kilómetro de distancia. Los parques infantiles permanecen cerrados, por lo que está prohibido acceder a ellos de momento.

El resto de grupos, tanto de adultos, con horario de 6 a 10 de la mañana y de 20 a 23 horas, como el de los más mayores, que pueden salir de 10 a 12 y de 19 a 20 horas, también tienen ciertas restricciones. En los paseos no pueden ir más de dos personas de la misma unidad familiar o que convivan en el mismo hogar y tampoco se puede superar el kilómetro de distancia ni salir más de una vez al día.

Los que salgan para hacer deporte, en cambio, no pueden hacerlo acompañados por miembros del hogar, sino que deben hacerlo en solitario y tampoco pueden salir más de una vez al día, aunque en su caso el límite de distancia no está en el kilómetro sino que serán los límites de su municipio.

Otras normas más allá de los paseos

Más allá de los paseos, en la fase 0 se incluyen otras normas, también para las salidas en el vehículo particular, en el que no podrán viajar más de dos personas por fila de asientos en los coches de hasta nueve plazas, y los ocupantes tendrán que ir con mascarilla, y guardando la distancia posible. Esta regla también es igual para vehículos compartidos como taxis o VTC. En el transporte público no se podrá montar sin mascarillas en ninguno de los medios existentes y la ocupación no puede superar el 50%.

Las aglomeraciones de gente siguen totalmente prohibidas, tanto en lugares abiertos como en sitios cerrados, pese a que durante el fin de semana se han disuelto varias fiestas y botellones. En la fase 1 se permitirán reuniones de hasta 10 personas, pero solo Formentera, La Graciosa, El Hierro y La Gomera se encuentran en ella. El resto de la península tendrá que esperar.

Aunque ya se puede acudir a restaurantes, solo se podrá ir para recoger comida, no para consumirla en el local sino que solo estará disponible para llevar. Tampoco se podrá ir a una segunda residencia, aunque ésta esté en la misma provincia ni acudir a lugares de culto