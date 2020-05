Cuatro islas en fase 1: esto es lo que pueden hacer allí que no se puede hacer en el resto del país

Mientras la mayoría del territorio español está en la limitada y preventiva fase 0, las islas de Formentera, La Graciosa, El Hierro y La Gomera entran hoy lunes 4 de mayo en la fase 1. Las diferencias entre ambas fases suponen un cambio importante en la vida en confinamiento, y más comodidades.

Pero, ¿por qué ellos sí y otras regiones no? La razón es su buena situación respecto a la pandemia de coronavirus; entre las cuatro islas no suman más de 13 contagios, y en las tres canarias "Desde hace más de 28 días no tienen ningún caso confirmado, ningún caso ha requerido ingreso en UCI, no ha habido ningún fallecido, no se ha producido ningún caso en trabajadores sanitarios y tampoco hay ningún caso en residencias de mayores", según el Ministerio de Sanidad. Siendo así, ¿qué cosas pueden hacer desde hoy estos isleños a diferencia del resto de ciudadanos españoles?

Gráfico de algunas actividades que ya se pueden realizar en las islas de Formentera, El Hierro, La Gomera y La Graciosa en fase 1. 20minutos

Apertura de terrazas

Los afortunados isleños podrán disfrutar ya del sol primaveral en terrazas de bares y restaurantes. El aforo será de un máximo del 30% para estos asientos en el exterior de los establecimientos hosteleros. En la península y demás islas en fase 0 los ciudadanos pueden recoger la comida en los locales, pero tendrán que esperar hasta la fase 1 para disfrutarla en las terrazas de los establecimientos.

Reuniones de hasta 10 personas

Los esperados reencuentros. La fase 1 permite concentraciones de hasta 10 personas tanto en lugares públicos como en domicilios, pero siempre respetando la distancia de seguridad y excluyendo a las personas de grupos de riesgo, enfermas o con síntomas.

Apertura del pequeño comercio y hoteles

Podrán abrir los establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados de hasta 400 metros cuadrados, a los que se podrán acceder con cita previa y bajo importantes medidas de seguridad e higiene. También los hoteles y alojamientos turísticos podrán abrir sus puertas, pero restringiendo el acceso a las zonas comunes.

Ir a segundas residencias

Quienes tengan una segunda residencia en la provincia y se encuentren actualmente en la misma podrán moverse sin ningún problema. Los desplazamientos son uno de los aspectos más polémicos y deseados por parte de los ciudadanos y todavía están prohibidos en la fase 0.

Acceso a lugares de culto religioso

Las iglesias, mezquitas y otros centros espirituales podrán acoger a un máximo de un tercio del aforo a partir de la fase 1. También se ampliarán los permisos para acudir a velatorios, entierros y otras ceremonias eclesiásticas.

El resto del territorio español se prevé que pase a esta fase 1 a partir del día 11 de mayo, aunque el paso de cada provincia estará sujeto a que cumpla los criterios que pasan por la situación de las UCI, el número de contagios y la capacidad de detección de los mismos. Hasta que no se cumplan estos requisitos se permanecerá en la actual fase 0.