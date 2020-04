Ana Milán, en 'El intermedio desde el sofá': "He sido incapaz de hacer deporte en la cuarentena"

Wyoming cerró la semana de El intermedio en el sofá con una nueva invitada este jueves en su sección 'Tú en tu casa y yo en la mía', la actriz Ana Milán, que comentó con el presentador sus aficiones durante el confinamiento.

La intérprete le comentó al presentador que lo más echaba de menos de antes del confinamiento por coronavirus era "pasear por Madrid, que te dé el sol en la cara, pararte en los escaparates, un café improvisado...".

🔴 Ana Milán nos cuenta cómo está llevando el confinamiento: "Echo mucho de menos pasear, caminar, que te dé el sol en la cara, pararte a mirar un escaparate, tomarte un café con alguien en la calle". ▶ #elintermediosofáhttps://t.co/nJa6NgbJmgpic.twitter.com/GI2FBVnawM — El Intermedio (@El_Intermedio) April 30, 2020

"Nos falta todo aquello que dábamos por hecho, de ahí el shock de esta situación. No he escuchado a nadie decir que echa de menos ponerse el Rolex, echas de menos quedar con tus amigos", añadió.

Eso sí, "he sido incapaz de hacer deporte. Todas las noches me propongo hacer yoga al día siguiente, pero cuando me levanto pienso que al sol, le salude otro", afirmó entre risas.

"Pero tengo una amiga que se hace sentadillas viendo series, fíjate la voluntad de la gente, que no conoce límites. Es una cosa maravillosa", comentó Milán. "Yo, a las diez y media de la noche me pongo CSI y no veo ni al muerto", añadió.

"Tardo más tiempo en elegir las series que en verlas, pero imagínate verte un capítulo de una hora haciendo sentadillas... claro, tiene un culo que ya lo quisiera yo... Pero no es el caso", admitió.

Sobre el tema de las relaciones sexuales, la actriz afirmó que lo que más se vería afectado por esta situación serían "las relaciones de aquí te pillo y aquí te mato" porque "la pulsión en la vida está más arraigada en el ser humano que las precauciones, así que cuando todo se calme, volverá más o menos a ser como era", concluyó.