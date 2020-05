Los runners podrían toparse con fauna más 'urbana' tras el confinamiento: ¿qué hago si me cruzo con un jabalí o un lobo?

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado este jueves en rueda de prensa que las salidas a correr por adultos se podrán efectuar sin salir del municipio del domicilio y a partir del sábado 2 de mayo de 6 a 10 y de 20 a 23 horas. En este tiempo de ausencia humana, los animales han extendido sus zonas de presencia. ¿Qué debemos hacer si salimos a hacer ejercicio y nos encontramos con un animal salvaje?

Condiciones para salir a correr

Las indicaciones para hacer ejercicio este sábado fuera de casa pasan por seguir manteniendo la distancia de seguridad (al menos 1,5 metros) y usar mascarilla si no es posible evitar aglomeraciones. Al aire libre el contagio es menos factible, pero sigue estando ahí, por lo que se deben respetar las franjas horarias de turnos de salida tanto para paseos como para deporte, como ha confirmado el ministro Illa este jueves. Para salidas deportivas de personas de entre 14 y 70 años, se deberán hacer de forma individual, sin salir del municipio, de 6 a 10 de la mañana y de 20 a 23 horas, aunque estas franjas no aplican a municipios de menos de 5.000 habitantes (no hay limitación horaria).

Si vivimos cerca de una zona rural o boscosa y planeamos correr por allí, es posible que nos encontremos con algún animal y no sepamos cómo actuar para mantenernos fuera de peligro. Estas son las recomendaciones de la veterinaria Mar Carracedo para 20 Minutos:

Ante osos y lobos

Los lobos y osos suelen rehuir el contacto y los encuentros con los seres humanos. "Son eminentemente nocturnos así los encuentros serán poco frecuentes", comenta Carracedo. Sin embargo, su reacción dependerá en gran medida de las nuestra, así que es importante mantener la calma, no correr ni gritar, no hacer movimientos bruscos. Como la inmensa mayoría de los animales, solo atacarán si se sienten amenazados, si están heridos o si se encuentran con sus crías y sienten que estas están en peligro. Por eso es esencial no tocar ni acercarse a los cachorros si los hubiese.

Encuentros con jabalís

También es predominantemente nocturno y solo atacará a los humanos si se ve a él o a su prole en peligro. "Los jabalís, si pueden, escaparán por la zona con más vegetación y a poder ser cuesta abajo, así que una buena estrategia es localizar esa zona y no bloquearla", advierte la veterinaria. Lo mejor en un encuentro es quedarse quieto, si vemos que el jabalí no huye, podemos optar por retroceder muy lentamente y dejarle espacio. De nuevo, es vital no acercarse a las crías. "Si vamos con perros es imprescindible evitar el enfrentamiento porque el ganador no será nuestra mascota, les hacen auténticos destrozos, y las heridas causadas por jabalís se infectan prácticamente siempre", lamenta Carracedo.

¿Y ante ganado salvaje?

En algunas zonas de España es probable encontrarse por el monte con caballos y vacas salvajes. Suelen ser animales tranquilos que podremos ver desde cierta distancia y a veces cercados. Si se da el caso, lo mejor es rodearlos y evitar cruzarnos. Si nos vemos atacados debemos evitar correr y hacer aspavientos. "Lo mejor es quedarse quietos mirando hacia abajo pero sin perder de vista al animal, retroceder poco a poco manteniendo la calma y pedir ayuda sin gritar (por ejemplo por teléfono)", recomienda la experta en animales. Se deben extremar siempre las precauciones si existe la presencia de crías.