La infanta Elena se hace viral por su vídeo cantando 'Resistiré' desde casa y con toda naturalidad

Pocos himnos apócrifos están uniendo tanto a los españoles en estos momentos de tanta pesadumbre por la pandemia mundial del coronavirus como el Dúo Dinámico y su Resistiré, cuya letra y melodía es ya una forma más de luchar contra el Covid-19 de todo el país.

Nadie es ajeno a ello: desde los balcones, entre los trabajadores, en versiones de otros artistas... Es un grito de esperanza y de tesón. Y contra eso no hay protocolo ni arriba ni abajo. Por eso mismo la infanta Elena no ha tenido reparos en grabarse cantándola.

La hermana del rey Felipe VI es una de las protagonistas de un vídeo que la plataforma de canto Singerhood ha querido compartir con todos sus seguidores en Youtube.

No es la única que aparece en el citado nuevo cover de la célebre canción (compuesta por Manuel de la Calva, uno de los integrantes del dúo, y escrita por Carlos Toro Montoro) del disco En forma, que el grupo sacó en 1988, pero sí desde luego la que más que hablar ha dado.

La hija del emérito rey don Juan Carlos y de doña Sofía aparece autograbándose verticalmente, con los auriculares puestos, sin maquillaje alguno, el pelo recogido, vistiendo de forma cómoda una camisa de estampado floral y una camiseta roja interior.

Con mucho ánimo y tino, la infanta, aunque comienza titubeante, una vez se involucra no deja de hacer aspavientos para mostrarse totalmente implicada en estos duros momentos de la crisis y del estado de alarma e incluso cuando ya ha acabado la canción se le escapa un "¡Bien!" con el que felicita a sus compañeros.

No es la primera vez que la infanta Elena se deja ver durante el confinamiento, que ella está pasando en su casa de Madrid, aunque no se sabe si lo está haciendo sola o acompañada, porque sus hijos desde luego no están con ella: Froilán se encuentra en Londres y Victoria Federica en Jaén.

Tanto el vídeo en cuestión como sus salidas al balcón cada día a las 20.00h a aplaudir a los sanitarios y a todo el personal que está trabajando para que no cesen los suministros básicos están dando mucho que hablar en las redes, tanto para alabarla... como para criticarla.