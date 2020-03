Pillan a Victoria Federica fuera de Madrid en plena crisis del coronavirus: "La responsabilidad es de todos"

Victoria Federica de Marichalar y Borbón, segunda hija de la infanta Elena de Borbón, fue fotografiada el pasado jueves, 19 de marzo, en un supermercado de Jaén, tal y como publicó una usuaria en su cuenta de Twitter, donde criticó que la joven se trasladara desde la capital en plena crisis del coronavirus.

El avance del Covid-19 provocó que el pasado fin de semana el Gobierno decretara el estado de alarma, impidiendo a la población salir de sus casas a excepción de los casos en los que sea estrictamente necesario. En este sentido, también se limitaron los desplazamientos, y se pidió a los madrileños que no se marcharan de la capital, debido al elevado número de contagios registrados.

Sin embargo, la sobrina de Felipe VI se dejó ver esta semana en un supermercado de la localidad de Villacarrillo, en Jaén. Así lo cuenta una usuaria en Twitter: "Directamente desde Madrid, en pleno estado de alarma, Victoria Federica, sobrina del rey, se planta en mi pueblo, Villacarrillo (Jaén). Lo de desplazarse únicamente para lo estrictamente necesario no ha quedado muy claro todavía. ¡La responsabilidad es de todos, no de unos pocos!", escribe.

La publicación recoge más de 2.300 'retweets' y 2.700 'me gusta', una cantidad de interacciones que la propia autora no esperaba recibir, por lo que no dudó en justifiicarse: "No esperaba esta repercusión, lo publiqué queriendo dar mi opinión, porque en el momento en el que me llegó a mí por otras redes sociales me pareció indignante", añade.

"Respecto a las preguntas de '¿cómo sabes que no estaban en Jaén antes?', respondo: claro que no lo sé, no lo sabía, es una forma de hablar y de interpretar las cosas, con directamente desde Madrid, me refiero a que son ciudadanos de Madrid, zona en la que, desde hace bastante tiempo, están las cosas muy chungas", continúa.

"Le hablan a un amigo para que me pida que borre el tweet, que a ellos el estado de alarma les pilló fuera, según ellos, en Cádiz y que después decidieron venirse al lugar en el que están ahora. Lo cual me parece mucho peor, ya vamos por el trayecto Madrid-Cádiz-Jaen. Más km aún", critica.

La usuaria, que recibió una retahíla de comentarios a favor y en contra de su publicación, se negó a borrar el tuit: "No acepto a borrarlo, le dicen a mi amigo que les de mi número que me quieren llamar, tampoco acepto, lo buscan por otro lado y me llaman, me piden que borre el tweet, no acepto, les digo que es mi opinión y que soy consecuente con mi pensamiento y mis actos", sentencia.