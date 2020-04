Javier Solana recibe el alta después de estar un mes ingresado por coronavirus

El ex Alto Comisionado para la Política Exterior de la Unión Europea y exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, ha recibido este jueves el alta hospitalaria después de cuatro semanas y media ingresado tras dar positivo en coronavirus.

Lo anunció él mismo con un mensaje en su perfil de Twitter, red social en la que tiene puesta como imagen de portada una fotografía de él mismo con la mascarilla de oxígeno.

Tras 4 semanas y media hospitalizado,me voy a casa.Quiero públicamente mostrar mi admiración por el equipo que me ha tratado: médicas,enfermeras y celadores. Grandes profesionales. Y me han dado una gran lección de responsabilidad y entrega.Gracias!!!!! No os olvidaré!! — Javier Solana (@javiersolana) April 9, 2020

En el tuit quiso dar las gracias al personal sanitario que le ha atendido durante su estancia en el hospital. "Tras 4 semanas y media hospitalizado, me voy a casa. Quiero públicamente mostrar mi admiración por el equipo que me ha tratado: médicas, enfermeras y celadores", comentó.

"Grandes profesionales. Y me han dado una gran lección de responsabilidad y entrega. ¡Gracias! ¡No os olvidaré!", exclamó el también exministro de Educación (1988-1992) y de Asuntos Exteriores (1992-1995) durante los gobiernos de Felipe González, que cumplirá 78 años el próximo mes de julio.

Tras 4 semanas y media hospitalizado,me voy a casa.Quiero públicamente mostrar mi admiración por el equipo que me ha tratado: médicas,enfermeras y celadores. Grandes profesionales. Y me han dado una gran lección de responsabilidad y entrega.Gracias!!!!! No os olvidaré!! — Javier Solana (@javiersolana) April 9, 2020

También quiso dar las gracias en inglés: After 4 weeks and a half, I am leaving the Hospital!!!! Thank you very much to all the friends who have supported me!!!! (¡Después de 4 semanas y media me voy del Hospital! ¡Muchas gracias a todos los amigos que me han apoyado!)