La vida vuelve a Wuhan, pero no será igual que antes del coronavirus: las restricciones continúan

TPG via ZUMA Press/dpa

Tras 77 días de aislamiento, Wuhan ha celebrado este martes a media noche con luces y por todo lo alto el fin de las restricciones de viaje, lo que supone un paso más hacia la vuelta a la normalidad después de ser el origen del coronavirus.

Solo esta misma semana está previsto que miles de personas salgan de la ciudadpor carretera o transporte ferroviario, pero la vida, por el momento, no será todavía como la de antes de la pandemia.

¿Qué restricciones seguirán?

Los ciudadanos están volviendo a su vida laboral de forma escalonada, los negocios comienzan a abrir poco a poco y el transporte público se ha reactivado con las medidas de precaución pertinentes, pero deben seguir las medidas de precaución: es obligatorio el uso de mascarillas y el control de la temperatura a la entrada de cualquier complejo residencial.

En los centros comerciales, supermercados o parques que reabran sus puertas, se deberá limitar la afluencia de visitantes, mientras que no se permitirá todavía la reapertura de los colegios en la provincia.

Salidas de la ciudad

Desde este miércoles también están permitidas las salidas de la ciudad, tanto por carretera como por aire o transporte ferroviario. Ya se han reanudado los servicios de taxi en la ciudad y los transportes por ferri y tranvía, y también se reanudarán los vuelos -excepto los internacionales y los directos con Pekín- y los trenes, así como los autocares de larga distancia, aunque solo se permitirá salir o adquirir billetes a aquellas personas que puedan demostrar que están sanas.

No obstante, las autoridades municipales han pedido a los residentes que no salgan de la ciudad ni de la provincia de Hubei -de la que Wuhan es capital- salvo que sea necesario. Según un comunicado citado por los medios públicos, el Gobierno de la provincia de Hubei advierte de que la ausencia de nuevos casos detectados no significa que hayan desaparecido totalmente los riesgos de contagio.

Una app que controla el riesgo de contagio

Pocas semanas después de que la epidemia atacara China, el gobierno implantó una especie de DNI digital entre sus ciudadanos a través de la aplicación móvil Alipay. En ella cada usuario tiene un código QR que debe mostrar a las autoridades cada vez que quieran acceder a cualquier zona, ya sea un barrio, un centro comercial, un parque...

El código cambia de color en función del riesgo de contagio que represente su propietario. El verde da vía libre para acceder a la zona deseada; el naranja significa que debe seguir siete días de cuarentena y actualizar diariamente el estado de salud en la app y el rojo obliga a la persona permanecer 14 días de cuarentena además de actualizar la información diariamente en la app.