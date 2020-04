Coronavirus.- El PP pide "levantar la presión fiscal" a autónomos y Pymes ante las consecuencias del Covid-19

Javier Márquez aseguró que "hacen faltan una serie de propuestas económicas y fiscales, que estén consensuadas con los autónomos, encaminadas a ayudar a las familias y al empleo en la ciudad, ante la situación que se enfrenta la ciudadanía debido a la crisis por el virus Covid-19, que ha llevado a este estado de alarma que va a tener importantes repercusiones en las familias y en la economía, ya que disminuirá considerablemente el producto interior bruto (PIB), con las consecuencias que esto conlleva, y más en una provincia donde ya la situación no era muy boyante".

El senador del PP de Jaén señaló que "los autónomos y pymes han visto hundida de golpe su actividad, y lo que menos necesitan ahora es un gobierno de España que los hunda aún más". Por eso, pide que "la presión fiscal se levante por un tiempo, para evitar como sea que los problemas de liquidez de las empresas se traduzcan en problemas de solvencia".

Javier Marquez señaló que "si bien es cierto que desde el gobierno de España se han aprobado algunos decretos que establecen un paquete de medidas preventivas para pymes, micropymes y autónomos, las principales organizaciones de autónomos, ATA, UPTA y UATAE ya han declarado que estas medidas son insuficientes y reclaman la necesidad de seguir ampliando las medidas".

"Los autónomos y pymes están indignados porque no se les ha tenido en cuenta a la hora de tomar las decisiones económicas que afectan no solo a sus empresas, sino al conjunto de la sociedad y en definitiva, al empleo que dependen de las mismas. La micropymes, que son empresas con una plantilla inferior a 10 trabajadores y cuyo volumen de negocio y balance es inferior a 2 millones de euros, y el autónomo son los sujetos tributarios más castigados y olvidados por parte del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en las medidas aprobadas desde que se declaró el estado de alarma, que no ha tenido en cuenta el peso específico que tienen en el tejido empresarial de toda España".

"No tiene sentido alguno que se obligue a los comerciantes a tener que seguir cumpliendo con las medidas fiscales ante las diferentes administraciones teniendo sus persianas bajadas y sin poder generar ingresos con los que poder cumplir con los compromisos adquiridos ante proveedores y acreedores", ha dicho tras ser finalmente aprobada una moratoria, pero no suspensión, de las cuotas a la Seguridad Social de autónomos y Pymes.

Para el senador del PP de Jaén, "hay una falta de gestión eficaz en esta crisis en lo referente a la economía, y una falta de colaboración conjunta con la patronal empresarial y sindical a la hora de anunciar y aprobar Decretos Ley que afectan a este sensible sector".

Javier Márquez destacó que "la falta de aplicación de medidas de apoyo hacia el sector de las pymes y autónomos del pequeño comercio y de servicios van a provocar una larga lista de cierre patronal y de desempleo difícil de recuperar a medio y corto plazo en nuestra provincia, y sin empresas vivas, no hay empleo que preservar".