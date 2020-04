Doscientas cámaras vigilan que los madrileños no se salten el confinamiento

El centro de pantallas de la Policía Municipal de Madrid muestra la capital de España completamente vacía. Las cámaras, que normalmente se utilizan para evitar robos de carteristas, cumplen ahora otro objetivo: garantizar el confinamiento de los madrileños.

Están colocadas en puntos estratégicos de la ciudad y estos días tienen como finalidad impedir que los ciudadanos de Madrid se salten las restricciones de movilidad, asegurando así las medidas de prevención impuestas por el gobierno tras decretarse el estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus.

"Aquí llegan todas las incidencias, no solo las de seguridad, sino también las sanitarias y las relacionadas con el cuerpo de bomberos", han explicado fuentes de la Policía Municipal.

Vigilan que no haya gente en la calle ni se produzcan aglomeraciones, además de controlar que no haya desplazamientos este viernes, el primero de Semana Santa, aunque desde el cuerpo aseguran que "la población está muy concienciada" por lo que creen que "no se van a repetir ese tipo de escenas".

También, han explicado que van a "intensificar los controles" junto con la Policía Nacional.