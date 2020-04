Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio retoman su relación: "Si pasamos la cuarentena, seremos invencibles"

La crisis del coronavirus ha puesto patas arriba las relaciones de algunos de los rostros más conocidos de Mediaset. Tanto es así que, el pasado 31 de marzo, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchiodaban por finalizado su romance tras un año juntos. Sin embargo, todo ha quedado en un susto: este miércoles los televisivos han hecho pública su reconciliación, de la que salen "más fuertes".

Tras la ruptura entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini la pasada semana, los exconsursantes de Supervivientes 2019 también decidieron poner fin a su historia de amor. "No hay mejor maestro que la decepción", escribía la influencer en Instagram, entristeciendo a los fans de la pareja; aunque no por mucho tiempo: la ruptura no ha durado más que dos días.

La extronista ha confesado en exclusiva a Outdoor que todo estaba bien entre ellos: "Peleamos bastante, pero por lo que veo le pasa a todo el mundo", ha asegurado. Por su parte, el italiano también ha querido aclarar la situación publicando una fotografía de los dos en su cuenta de Instagram: "Más fuerte que nunca", se lee en el texto que acompaña a la imagen.

En este sentido, la valenciana no ha dudado en responder a su novio con un bonito mensaje: "Si pasamos la cuarentena, seremos invisibles. Teztimu", le ha dicho. La pareja pasa las semanas de confinamiento por la crisis del Covid-19 en su domicilio, donde la pasada semana anunciaron que posiblemente estaban contagiados, desatando la polémica entre sus seguidores.