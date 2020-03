Adara Molinero, indignada en la ruptura con Gianmarco: "Estoy quedando de infiel y no me lo merezco"

Adara y Gianmarco ha protagonizado en los últimos días una ruptura tan sonada como poco esperada. La pareja, que luchó contra viento y marea por su relación, parece ahora haberle puesto punto final justo cuando mejor estaban. O, al menos, eso hacían saber de puertas para fuera.

Sin embargo, el italiano ha puesto tierra de por medio al enterarse de un posible tonteo entre la ganadora de GH VIP 7 y otro chico.

Ahora, la exazafata, tras dar su versión por Twitter -"A los que juegan a perderte, déjalos ganar", escribió-, vuelve a hablar y esta vez más indignada.

"No aguanto este machaque por las redes sociales"

Fue Viva la vida quien contactó con ella. Está "destrozada", dijeron desde el programa de Telecinco.

Adara asegura que las redes sociales se le han echado encima, algo que no entiende: "Estoy desesperada. No aguanto este machaque por las redes sociales. No me lo merezco. Es que estoy quedando de infiel, me están machacando. No me puedo defender ni nada", explica la ex de Hugo Sierra y madre de un bebé junto a él.