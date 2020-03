Violeta Mangriñán, a los que la acusan de mentir sobre el coronavirus: "¿Cómo se puede ser tan repugnante?"

"¿Cómo puede haber gente tan asquerosa, repugnante que diga que nos estamos inventando que tenemos síntomas para llamar la atención? Son unineuronales, o es que la estupidez humana no tiene límites". Son las contundentes palabras con las que Violeta Mangriñán se ha referido a quienes la han acusado, junto a su pareja Fabio Colloricchio, de mentir diciendo que tenían síntomas del coronavirus.

Las declaraciones llegan después de que sus seguidores cuestionaran la veracidad de sus palabras, acusándoles de frivolizar con una situación tan grave para ser el centro de atención. La extronista se ha defendido diciendo que ella es la primera perjudicada al no asistir a las galas de Supervivientes 2020: "Estoy convocada cada domingo, y si no voy pierdo dinero, así que no voy a ser tan tonta de perderlo aposta para llamar la atención".

Además, ha explicado que su intención al compartir que ella y su pareja Fabio, con quien vive, tenían síntomas, era precisamente mandar un mensaje de responsabilidad y colaborar en que los jóvenes no salgan de sus casas para no terminar de colapsar el sistema sanitario, algo que la valenciana ha aclarado con contundencia.

"He hablado con médicos y enfermeros, amigos y familiares míos, y lo que me han dicho es 'Violeta, no te van a hacer el test porque no se lo están haciendo a nadie a no ser que estén graves o sean sanitarios. Con lo cual no voy a hacer el gilipollas cuando hay gente que lo necesita más", contaba en sus historias de Instagram.