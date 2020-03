Adiós al amor: Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio rompen tras un año juntos

Lo de Italia y España está siendo devastador en estos últimos meses. Si nos centramos en las parejas mediáticas, primero han roto Adara y Gianmarco, en un giro de la pasión de 180 grados que ha acabado cada uno en su país y tan molestos como desnortados. Y ahora, anuncian que se les acabó el amor a Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio.

Y no ha podido ser de tanto usarlo porque apenas llevaban un año de relación, desde que se conocieran, se enamorasen, tuvieran sus escenas subidas de tono y todo lo que era menester en un concurso como Supervivientes 2019 donde ambos tuvieron un papel protagónico.

Pero entre el modelo transalpino y la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha ocurrido algo inesperado esta semana que no solo ha hecho que todo salte por los aires, sino que ha puesto con la mosca detrás de la oreja a todos los seguidores que tienen.

Y no ha sido el hecho de que anunciasen que padecían coronavirus, algo por lo que muchos les tacharon de falsos y espurios y tuvieron que salir a defenderse asegurando algo que, en teoría, debería ser más que obvio: con estas cosas no se bromea. "¿Cómo se puede ser tan repugnante?", se preguntaban sobre los que dudaban de ellos.

Pero lo que sea ha ocurrido durante el confinamiento que Violeta Mangriñán subía a su Instagram un mensaje muy misterioso. "No hay mejor maestro que la decepción", escribía, dejando picuetos y preocupados a sus 1.300.000 fans. Acto seguido, dejaba de seguir a Fabio.

¡Y justo después le ponía el candado a su cuenta! La influencer valenciana ha decidido cerrar una etapa apartándose de las redes sociales y ha privatizado su perfil, exactamente igual que ha hecho posteriormente Fabio Colloricchio con sus 1.400.000 seguidores.

Lo curioso es que, recientemente, ella misma reconocía que este encierro por la crisis de la pandemia del Covid-19 solo podía hacer que la relación saliese "reforzada" e, incluso, su plan de lunes por la tarde era ver series en italiano para ir aprendiendo el idioma de a pocos.

Pero todo ha saltado por los aires y, aunque más que una ruptura quizá, solo quizá, pueda tratarse de una enorme pelea en la pareja, la verdad es que no es la primera vez que Violeta tiene que pasar por una situación similar con Fabio, dado que al comienzo de la relación él le confesó que le había sido infiel y ella lo hizo público.

"Para mí fue muy fuerte aceptarlo y asumirlo. Después de lo que pasó fuimos a terapia, yo nunca he vendido una relación idílica. No me avergüenzo de nada", aseguró en su momento, reconociendo que habían necesitado ayuda profesional para volver a confiar mutuamente.