Destituyen a una jefa médica después de criticar la falta de medidas de protección de los sanitarios ante el coronavirus

La jefa del servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Eva Maquieira, ha sido destituida tras publicar en Facebook críticas a la gestión de la crisis del coronavirus y a la falta de medios de protección de los sanitarios vigueses.

"Me reconcome la rabia y la impotencia. Ver como mis compañeros se afanan por inventar protecciones con bolsas de plástico de basura, con telas, gafas de buceo, separadores de libretas... Es como querer matar pulgas a cañonazos, enviar a personal sanitario a primera línea de batalla sólo con bate de béisbol... es la temeridad e irresponsabilidad más grande" escribió Maquieira, según recoge La Voz de Galicia.

Un portavoz de la Sanidad gallega (Sergas) ha asegurado que la dirección del área entiende que la doctora Maquieira "no acata e insta a no cumplir las órdenes de medicina preventiva" que especifican que sólo debe llevar equipo de protección el personal en contacto con pacientes diagnosticados de Covid-19 o que puedan padecerlo. "La discrepancia es enriquecedora, pero tiene que darse en los foros oportunos", añade. Según el portavoz, el Sergas necesita la unidad de sus mandos y, por ello, ha argumentado que "la confianza está rota".

Maquieira ha explicado al mismo medio que defiende que se proteja a los sanitarios para frenar la epidemia. "Vivimos una situación de riesgo tras el positivo y nos sentimos abandonados por la dirección y el servicio de medicina preventiva", ha asegurado, ya que al parecer los seis cirujanos plásticos habían estado en contacto con la enfermera diagnosticada. Tras ello, todo el servicio comenzó a emplear las mascarillas en las consultas, pese a que no es la indicación de medicina preventiva.

"Señores directivos... aquellos que hacéis los protocolos y administráis el dinero... somos sanitarios, somos sacrificados y luchadores, pero no somos inmunes. ¡Debéis proteger a los que protegen! No tenemos miedo por nuestra salud, pero sí por la de nuestras familias. Si no hay sanitarios sanos, nadie va a poder parar esto ni luchar por la vida de los afectados", denunciaba Maquieira en la publicación de Facebook.

Según la sanitaria, la reunión en la que fue destituida duró cinco minutos: "Expuse al gerente nuestra sensación de abandono. Me dijo que habían perdido la confianza en mí y que desde ese momento me considerase destituida".