El PP sube el tono contra Sánchez por su "imprevisión e inacción" en la crisis del coronavirus: "No es leal"

El mensaje de la oposición contra el Gobierno es cada vez más duro. Apelan a la unidad y al mismo tiempo las críticas son feroces. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha elevado este martes el tono contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "total imprevisión" e "inacción".

Tras confirmar que su partido le exigirá responsabilidades en su momento, cuando acaben con el covid-19, ha asegurado que es "fundamental" que el Gobierno "se tome en serio" lo que está pasando, "ponga de una vez medidas y deje de poner excusas".

El secretario general compareció ante los medios solo un día después de que lo hiciera el presidente Pablo Casado, que volvió a reiterar que están "al lado" del Gobierno. Eso sí, aunque su partido apoyará la ampliación del estado de alarma, no descarta presentar enmiendas. Y Génova considera que las medidas son "insuficientes" y han llegado "tarde".

García Egea ha subrayado que la cifra de fallecimientos por el coronavirus ya es "inasumible" y ha señalado que la actitud de Sánchez está llevando a alcaldes y presidentes autonómicos a "buscarse la vida" para atender las necesidades de sus vecinos.

"El presidente del Gobierno no está siendo leal con los españoles, con los sanitarios y con los que luchan en primera línea"

"El presidente del Gobierno no está siendo leal con los españoles, con los sanitarios y con los que luchan en primera línea de batalla", ha aseverado.

"Subestimado los riesgos"

En una rueda de prensa telemática, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Pablo Casado, García Egea ha recriminado a Sánchez que haya "subestimado los riesgos" del covid-19 y no haya adoptado medidas a su debido tiempo, por ejemplo haciendo acopio de material sanitario. A su entender, esto es algo que "nadie jamás podrá discutir porque ha sido visto en primera persona por todos los españoles".

"No puede tener el mando desde hace semana y media y venir anunciado cuestiones huecas y vacías"

García Egea ha recalcado que el PP es "leal" pero le exige que, semana y media después de aprobar el estado de alarma, "tome de una vez por todas el mando" y ofrezca "soluciones inmediatas". "No puede tener el mando desde hace semana y media y venir anunciado cuestiones huecas y vacías, sin que la población note de primera mano sus medidas", ha abundado.

"Lo que falta es gestión y sobra propaganda"

En este sentido, ha recalcado que la situación evidencia que o bien están en "dejación de funciones" o bien hay "incapacidad de gestión". "Bajo nuestro punto de vista lo que falta es gestión y sobra propaganda", ha afirmado.

Sanitarios infectados

El 'número dos' del PP ha destacado que el 12% del personal sanitario se ha infectado con el virus y ha echado en cara al Gobierno que esté "actuando de espaldas" a esta realidad, actuando "sin previsión" para protegerles a pesar de llevar 10 días con el "mando único". A su juicio, Sánchez es el responsable de todas esas carencias.

"No ha sido capaz de adelantarse a ese enemigo invisible, dejando de comprar material de protección que tenía al alcance de su mano. Lo hemos visto esta semana, como muchos proveedores sanitarios están denunciando que el Gobierno no les da respuesta", ha manifestado, para exigir de nuevo al Ejecutivo que ofrezca "soluciones" garantizando esos materiales para los sanitarios, tests "masivos" y respiradores para los hospitales.

Al ser preguntado si las CC AA han trasladado las dificultades que tienen para adquirir materiales en el mercado internacional, García Egea ha dicho que les "consta" que hay "proveedores de material sanitario que han tenido que desviar mascarillas y equipos de protección a otros países ante la inacción del Gobierno" en la compra de ese material, algo que ha juzgado de "gravísimo".

"Cada sanitario sin guante o mascarilla es un fallo grave y estrepitoso del Gobierno"

Por eso, ha emplazado al Gobierno ha actuar para corregir esa situación con "capacidad de gestión" porque "cada sanitario o enfermero sin un guante o mascarilla es un fallo grave y estrepitoso del Gobierno". A su juicio, debe dedicarse a la gestión y dejarse de "anuncios vacíos" porque los españoles no necesitan "propaganda y mítines".

Lealtad no recíproca: "No está a la altura"

En cualquier caso, el secretario general de los 'populares' ha asegurado que el Grupo Popular está al lado del Gobierno en este momento y apoyará este miércoles en el Pleno del Congreso la prórroga del estado de alarma y las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros.

García Egea ha afirmado que la "lealtad" del PP con el Gobierno contra el coronavirus es "absoluta" pero ha dicho que no es "recíproca". "El Gobierno, no solo no tiene lealtad con la oposición, tampoco la está teniendo con los españoles ni la está teniendo con el personal sanitario ni con el momento con el que vivimos. No está a la altura del momento en el que vivimos", ha señalado.

Así, ha criticado que desde el Gobierno se "aprovechen folletos del Ministerio para cargar políticamente contra el adversario", en alusión a los distribuidos por la Vicepresidencia de Pablo Iglesias-- y que en este momento de la pandemia se produzca lo que ha ocurrido en el ayuntamiento de Estella, donde, según ha dicho, el Partido Socialista y Bildu han votado juntos "para que la alcaldía deje de estar en manos de Navarra Suma y los constitucionalistas".

De la misma manera, ha acusado al Ejecutivo de "aprovechar" esta crisis para dar "un sillón" en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al líder de Podemos y vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias. "Esta primera semana de estado de alarma se ha dedicado a blindar a Iglesias en CNI y a establecer un marco jurídico para indultar a todos aquellos que el Gobierno considere necesario indultar", se ha quejado.

Dejación de funciones

Por todo ello, García Egea ha señalado que cuando derroten al Covid-19 el PP pedirá responsabilidades a Sánchez por su gestión y la "dejación de funciones", máxime cuando hay informes del Centro de Investigaciones Científicas alertando de los riesgos del coronavirius y el propio ministro Pedro Duque admitió que "ya en enero estaban teniendo reuniones para abordar esta amenaza que iba a suponer para la salud y la economía española".

Además, ha señalado que un hecho que demuestra esa falta de previsión por parte del Gobierno es que incluso se canceló el Mobile World Congress en Barcelona pero luego miembros del Gobierno participaron en las manifestaciones del 8 de marzo en las ciudades españoles con motivo del Día Internacional de la Mujer

"¿Por qué no se cancelaron esas manifestaciones masivas y eventos importantes donde el virus pudo expandirse a una velocidad mayor?", se ha preguntado, para añadir que el "máximo responsable no es el señor Simón, ni el señor Illa ni el señor Iglesias sino que se llama Pedro Sánchez", ha advertido.

A su entender, "el teatro de Pedro Sánchez en Moncloa no va a poder tapar" lo que ha ocurrido. "Llegará la hora de las responsabilidades", ha indicado para agregar que el Grupo Popular pedirá la creación de una comisión de investigación en el Parlamento.