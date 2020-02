Calvo asegura que es "bastante lógico" que Iglesias esté en la comisión del CNI

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, considera "bastante lógico" que Pablo Iglesias forme parte de la Comisión Delegada sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) porque es vicepresidente segundo del Gobierno de coalición.

Así lo ha señalado en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso a una pregunta del diputado de Vox Julio Utrilla sobre por qué el también secretario general de Podemos ha sido designado miembro de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. "Es vicepresidente segundo de este Gobierno de coalición, resulta bastante lógico que esté presente también en esta comisión del Gobierno", se ha limitado a contestar Calvo.

El diputado de Vox ha advertido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que con esta decisión sus socios de la "ultraizquierda" avanzan en "la senda que ya recorrieron sus amigos en las repúblicas bolivarianas: la senda que consiste en controlar la educación, los medios de comunicación y los servicios de inteligencia". "Esto es un peligro para nuestra nación", ha alertado Utrilla, para quien Iglesias ha conseguido hacer realidad su "sueño" de controlar el CNI.

Una "insensatez que pasará a los anales de la historia"

Ha insistido en que "la ultraizquierda de este país quiere traer lo que se vivió y se está viviendo" en Venezuela "de la mano del señor Sánchez". "Su irresponsabilidad, su falta de escrúpulos y su egolatría van a dar a Iglesias acceso a los asuntos más críticos y sensibles del Estado", una "insensatez que pasará a los anales de la historia", ha denunciado.

El diputado ha asegurado que no ponen en duda la legitimidad del escaño del líder de Podemos, pero ha insistido en que no duermen tranquilos pensando en que "el pirómano del señor Iglesias está en esta comisión y que el señor Sánchez le ha dado un arsenal de gasolina y cerillas". "Ustedes sí han puesto en duda la legitimidad de este Gobierno", le ha contestado la vicepresidenta primera, que ha recalcado que el presidente de Vox, Santiago Abascal, "no ha parado" de repetirlo en los medios de comunicación.

En su opinión, Vox no quiere que Iglesias esté en la comisión del CNI, porque, "en un alarde de racionalidad y actitud democrática, ya han dicho que estarán en contra de todo, absolutamente de todo lo que haga este Gobierno". "A lo mejor lo que no les gusta son las urnas y sus resultados, lo que ha ocurrido durante 42 años en este país y, a lo mejor, les gusta más lo que ocurrió los 40 años antes de la democracia. A lo mejor ese es el problema que tienen ustedes", ha concluido la vicepresidenta.

Iglesias ha sido incluido en la comisión sobre el CNI mediante un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros en el que decide la composición de las comisiones delegadas del Gobierno, entre ellas la de Inteligencia.