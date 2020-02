Casado y JxCat calientan la mesa de diálogo sobre Cataluña de esta tarde

La mesa de diálogo sobre la crisis territorial de Cataluña se reunirá esta tarde a partir de las 16:30 horas, pero está siendo protagonista en la sesión de control al Gobierno que se está celebrando en el Congreso. El líder del PP, Pablo Casado, la tachó de "despiece de la soberanía nacional", y en el extremo contrario la portavoz de JxCat en la Cámara Baja, Laura Borràs, insistió en que la solución para la crisis territorial pasa por abrir las "urnas" para un referéndum de autodeterminación.

Casado fue el encargado de abrir la sesión de control de este miércoles, y lo hizo preguntando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si piensa "garantizar la igualdad entre todos los españoles" en la reunión de esta tarde. "No llame diálogo a lo que es una humillación", espeto el líder del PP a Sánchez, a quien acusó de dar a los nacionalistas periféricos "todos los privilegios" mientras el resto de los españoles asumen "todos los agravios".

En respuesta a la pregunta de Casado, Sánchez aseguró estar "comprometido" con una igualdad dañada después de "siete años de recortes" del Gobierno del PP. "La vamos a garantizar implementando la justicia fiscal, reconstruyendo el Estado del bienestar, y con diálogo, también con las comunidades", apuntó el presidente, que exigió al líder de la oposición que no le dé "lecciones" sobre el independentismo.

"Después de siete años de Gobierno del PP, de dos referéndums ilegales, una declaración de independencia, de haber multiplicado por cuatro los independentistas en Cataluña, lecciones las justas sobre la defensa de la integridad territorial", planteó Sánchez, que pidió a Casado que haga "algo de autocrítica". "Hemos heredado un auténtico fiasco" en política territorial, lamentó el dirigente, que advirtió al líder del PP que "no se puede defender España si no se la acepta en su diversidad".

"No hay solución al margen de las urnas"

Por su parte, Laura Borràs recordó de cara a la mesa de diálogo de esta tarde que los independentistas siguen pidiendo un referéndum. "En las últimas encuestas del CEO [el equivalente catalán del CIS] más de un 70% de los catalanes consideran que se tendría que celebrar", apuntó Borràs, que insistió en que "no hay solución al margen de las urnas". "Desbrocen el camino del diálogo y para ello antes desbrocen el de la represión, porque sin libertad no hay normalidad", exigió.

En respuesta, Sánchez -con un tono mucho más suave que el empleado en su intercambio con Casado- pidió al independentismo que acepte que "Cataluña, como España, es plural" y que una mayoría de los catalanes no defiende la independencia. "Pueden tener una mayoría parlamentaria, pero no la social", apuntó Sánchez, que planteó que "sería bueno que el independentismo reconociera a una parte de Cataluña que no comulga con la independencia y que lo que quiere es dejar atrás el reproche, el agravio y el rencor".