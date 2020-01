El Gobierno y Torra dejan ahora en el aire la celebración de la próxima reunión entre Sánchez y Torra el 6 de febrero

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dejado este jueves en el aire la celebración de la reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Quim Torra, el próximo día 6 de febrero en Barcelona.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de descubrir un monolito en memoria de las víctimas españolas del nazismo, Calvo ha asegurado que ese encuentro "de producirse" se hará para hablar de los problemas de Cataluña en el marco de la "seguridad jurídica" del Estado español y no para afrontar esta conversación desde algunos planteamientos que ha visto reflejados en los medios de comunicación este mismo jueves por parte del independentismo.

Pedro Sánchez, hasta ahora, sigue defendiendo que "no ha cambiado nada" tras la inhabilitación de Torra por parte del Tribunal Supremo, y le consideran todavía president de la Generalitat un cargo que diferencian del de diputado autonómico.

Condiciones para la mesa de diálogo

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha condicionado este jueves la mesa de diálogo con el Gobierno a lo que le plantee el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que trasladará en una reunión a los partidos independentistas para valorar su opinión.

"Necesito saber en qué condiciones negociaremos lo que sea necesario negociar, que es el ejercicio al derecho autodeterminación y la amnistía. Es el encargo que tenemos. No es una cuestión del presidente, es también de ERC y la CUP", ha destacado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Según Torra, las negociaciones con el Gobierno deben hacerse con el acuerdo de todas las fuerzas independentistas, y ha preguntado a Sánchez qué propuesta le pondrá sobre la mesa. "La pregunta no es qué le ofreceremos nosotros. El Estado debe hacerse preguntas", ha asegurado el presidente de la Generalitat, tras reivindicar que tienen en su favor la fuerza de la voluntad de los ciudadanos frente a los poderes del Estado y la Constitución.

En su opinión, no se puede abordar una negociación con el Gobierno sin unos acuerdos mínimos entre los independentistas, pero ha advertido de que no cree "que la movilización de tantos catalanes sea para negociar una reforma del Estatut".

Presión de la oposición

Ciudadanos y PP han exigido al presidente del Gobierno que deje de ver a Torra como un interlocutor válido porque "ya no es presidente de la Generalitat".

Pablo Casado ha anunciado que van a presentar otra querella contra Torra "por usurpación de funciones públicas" y han exigido al Gobierno que cancele su reunión y corte con la "complicidad" que considera gravísima.

El PP va a presentar una querella contra Torra por usurpación de funciones públicas. Cualquier resolución que adopte no tendrá valor jurídico.



Sánchez debe cancelar su reunión y obligarle a cumplir la ley. Es gravísimo que Torra cuente con la complicidad del Gobierno de España.

Inés Arrimadas, por otro lado, ha pedido que, de igual manera que se va a reunir con el Presidente de la Generalitat, que también "se reúna con los líderes de la oposición". Y ha acusado a Sánchez de "despreciar a los constitucionalistas de Cataluña" y reunirse con "un señor que está inhabilitado".

@InesArrimadas "Cs es el único partido que defiende siempre los intereses de España"

Igual que Sánchez se va a reunir con un Torra inhabilitado, le hemos pedido que se reúna con la oposición de Cataluña.

¿Va a volver a despreciar al Constitucionalismo?

¿Elecciones? Cuando se aprueben los presupuestos

Pese a no haber aclarado la fecha de las elecciones, ha reiterado que se convocarán el día en que se aprueben las cuentas y que siempre dijo que no se volvería a presentar como candidato.

Sí ha admitido que actualmente la presidencia de la Generalitat está "a la intemperie" porque se le ha retirado su condición de diputado, pero que no se siente desautorizado y no tiene miedo de las eventuales nuevas querellas o denuncias que puedan interponer el PP y Cs. Además, ha defendido la decisión que le llevo a su posible inhabilitación asegurando que no se arrepiente "en absoluto".

"Vengo del mundo de la unidad. Si algo he hecho estos años es velar para que los puentes entre independentistas no se rompan. Nos necesitaremos siempre", ha resaltado.