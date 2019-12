La defensa de Junqueras pide al Supremo su "inmediata liberación" y la nulidad de la sentencia del 'procés'

La defensa del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha solicitado este martes a la sala que juzgó la causa del procés independentista en el Tribunal Supremo que declare la nulidad de la sentencia y ordene la "inmediata liberación" de su cliente para que pueda acudir al Parlamento Europeo a obtener su acta de diputado, todo ello como consecuencia de haber sido reconocida su inmunidad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El abogado Andreu Van den Eynde hace estas peticiones en un escrito de 15 páginas que presenta a requerimiento del propio tribunal tras conocerse el pasado jueves el contenido de la sentencia del tribunal europeo. Tras recibir todas las alegaciones -aún falta conocer las de la Abogacía del Estado- la sala deberá adoptar una decisión respecto a la situación personal de Junqueras, que cumple condena firme de 13 años de cárcel por un delito de sedición.

En su escrito, la defensa del líder de ERC exige a la sala presidida por Manuel Marchena que garantice el libre desplazamiento de Junqueras al Parlamento Europeo bajo la prerrogativa de inmunidad establecida en el artículo 9.II del Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Unión Europea, "dando lugar a su inmediata liberación".

También solicita que "tomando en consideración la exclusiva facultad del Parlamento Europeo para levantar la inmunidad de sus miembros y autorizar la tramitación de cualquier procedimiento penal", se declare en suspenso la tramitación de la causa en el Tribunal Supremo desde el pasado 13 de junio -fecha en la que se proclamó oficialmente a Junqueras como candidato electo a la Eurocámara- y, en consecuencia, decrete la nulidad de la sentencia del procés.

El letrado quiere además que, en el caso de que todas las partes a las que se pidió alegaciones hayan contestado, la Sala no espere para resolver a que concluya el plazo máximo de presentación de los escritos, que se agota el próximo 2 de enero. De momento falta el escrito de la Abogacía del Estado, y fuentes del alto tribunal ya han señalado que previsiblemente la Sala no contestará hasta después de Reyes.

El Supremo no retiró la consulta al TJUE

En su escrito, de 15 páginas, la defensa de Junqueras recuerda que fue deseo de tribunal no retirar la pregunta que realizó al TJUE sobre la inmunidad de su cliente como preso preventivo cuando se dio a conocer la sentencia el pasado 14 de octubre, lo que a su juicio de esta parte tiene como consecuencia que el problema planteado "no es hipotético, sino real, y no ha perdido su vigencia tras la sentencia".

El TJUE, por su parte, y pese a conocer las advertencias realizadas por el Abogado General en relación con esta posible pérdida de vigencia, "descarta con total claridad que la discusión del asunto prejudicial haya perdido objeto y por tanto confirma indudablemente la idea de que la configuración de la inmunidad tiene como consecuencia principal la afectación de la causa penal principal", añade la defensa.

Gran parte de las alegaciones de Van Den Eynde se dirigen a señalar que la resolución del tribunal europeo obliga a admitir el incidente de nulidad de sentencia presentado antes de conocerse esta resolución como requisito para poder recurrir ante el Tribunal Constitucional y que aún esta pendiente de resolverse por la Sala.

ERC espera a la Abogacía para cerrar los flecos con el PSOE

En la formación del exvicepresident también esperan a que la Abogacía del Estado se pronuncie sobre la situación de Junqueras para terminar de cerrar su acuerdo con el PSOE.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado que en las negociaciones han ido avanzando en el acuerdo reconociendo que hay un conflicto político y que se tiene que resolver mediante el diálogo a través de una herramienta --una mesa de diálogo-- en la que los republicanos piden que se pueda hablar de todo, que los gobiernos hablen de igual a igual, que tenga un calendario y unas garantías del cumplimiento de los acuerdos.

"Lo que queda, más allá de acabar de concretar alguna cuestión en la definición de la propia mesa, es hacer creíble que esta mesa será útil para activar esta vía política. Nosotros creemos que lo es, queremos que lo sea, que sea útil para toda la ciudadanía y estamos en la concreción de que verdaderamente sea el instrumento que todas las partes veamos como útil", ha concretado.

"Esto es lo más importante: cómo hacer creíble que esta mesa de negociación --sin ser ingenuos y siendo escépticos, pero sin renunciar a la oportunidad que nos da esta mesa-- la hacemos real y útil; una herramienta que creamos necesaria".