El pacto comercial para la relación futura, siguiente paso tras el 'brexit'

"Nuestro país se ha embarcado ahora en una maravillosa aventura, vamos a recuperar nuestro ímpetu y la confianza en nosotros mismos". Johnson logró lo que quería: una mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes para sacar adelante el brexit. Ese que se lleva resistiendo meses y meses. Su amplísima victoria frente a Corbyn reafirma su discurso y su plan. Si las cosas no cambian, Reino Unido abandonará la Unión Europea el próximo 31 de enero. ¿Y después qué va a pasar?

Bruselas acogió con "alivio" el resultado de los comicios en Reino Unido. El desbloqueo del brexit está más cerca que nunca. Pero la salida no implica que todo el trabajo esté hecho. "El Reino Unido será un tercer país con quien mantendremos una colaboración sin precedentes". Con esas palabras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, marca el camino. Lo importante para la UE es que la relación futura con los británicos se cierre cuanto antes. Y eso pasa por un buen acuerdo comercial. Pero las negociaciones no van a ser sencillas. "Ahora hay que hacer un acuerdo de futuro, y es donde está la incertidumbre", comenta a 20minutos el jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano. Incluso avisa de la posibilidad de que en un año "no dé tiempo a cerrar un acuerdo". Y si no hay pacto, la situación "sí que sería realmente complicada", sentencia.

Pendiente de muchos sectores. Con todo, cabe preguntarse qué puede esperar España de un Reino Unido fuera de la UE y en qué sectores se juega más nuestro país. "El sector pesquero es clave porque genera unos 11.000 empleos", explica Garicano, que con los datos en la mano también ve importantes las exportaciones agroalimentarias. Pero el eurodiputado pone el foco en el sector automóvil. "Es la clave", expresa. Representa el "10% del PIB español" y "envía un 12,5% de su producción al Reino Unido". En este sentido, sostiene Garicano, "ahora no hay frontera, y en el futuro la habría incluso en caso de un acuerdo de libre comercio" porque, "aunque no haya aranceles" sí habrá "controles". Se dan, al día, "tres o cuatro envíos de piezas". Sobre el turismo, Garicano es más cauto. "Sí podría haber problemas en caso de una recesión en Reino Unido", concluye.

Una vez que los británicos queden fuera de la UE se abrirá el llamado periodo de transición. En ese punto, Londres y Bruselas iniciarán la negociación del vínculo futuro. Lo sencillo sería que Reino Unido mantuviera los estándares de la UE, pero no parece que vaya a ser así. Eso, unido a la influencia de Trump para reforzar la relación entre EE UU y Reino Unido podría dejar a la UE en una situación delicada. Ese periodo de transición acabaría el 31 de diciembre de 2020, aunque cabe la posibilidad de una prórroga hasta el verano de 2021 en el caso de que el pacto no se alcance.

"Hay un reto por delante", apunta Luis Garicano sobre el futuro de la UE. Cree que es el momento de que España "gane peso" dada la situación que atraviesan otros Estados miembros fuertes como Alemania, Francia o Italia. Precisamente en este sentido habla Luis Bouza. El profesor de Derecho de la UAM explica que el hecho de que haya brexit "es una buena noticia" porque se alcanza el desbloqueo. Recuerda Bouza que "el debate sobre qué Europa queda ya se inicio en 2016", precisamente con el referéndum de salida.

El experto ve que la UE estará liderada todavía por Francia y Alemania, "que tienen una relación compleja", a pesar incluso de la salida de Angela Merkel, prevista para el año que viene. Alemania, por tanto, todavía tiene mucho que decir, y "no quiere ni oír hablar de reabrir los Tratados". Y es que, en el medio plazo, sostiene Bouza, "si se abre un debate" sobre el Tratado de Lisboa "no va a ser para rearmar la Unión Europea desde cero", sino para aspectos concretos.