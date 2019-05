"Más allá de que había gente que venía de prisión, no pasó nada que no pasara en anteriores legislaturas", continúa Batet.

"Cuando vuelva de la reunión con el rey convocaré a la Mesa y fijaremos la fecha. La Mesa tomará una decisión estrictamente jurídica ", ha dicho sobre la suspensión de los diputados independentistas en prisión. "Nos reuniremos antes de las elecciones pero nos quedan un par de días para tomar esa decisión", ha dicho Batet, que no ha aclarado si suspenderá a los presos antes o después de las elecciones municipales y autonómicas.

Sobre las diversas fórmulas de promesa y juramento, Batet comenta que "no es nuevo, cité una sentencia del año 90, y lo que había que garantizar y así se hizo es que todos acataron la Constitución ". "Eso es lo esencial", ha respondido al ser preguntada si era respetuoso acatar la Constitución en las lenguas cooficiales de España.

🔴 VÍDEO | @meritxell_batet : "El reto es que el Parlamento no sea un show semana tras semana" https://t.co/oVkzHGVPgg pic.twitter.com/Qcz6AHNti5

Batet, entrevistada en la Ser, prevé una legislatura "intensa, complicada, con mucha pluralidad y eso es bueno en principio, muestra la diversidad que en la sociedad existe. El reto es que no sea un show semana tras semana sino uno un ejemplo en el uso de la palabra". "Hay que desterrar el griterío, desde el ruido no vamos a construir nada" , ha añadido.

El PP solicitó este martes a la Mesa del Congreso, que se ha constituido este martes, l a revisión "una a una" de todas las fórmulas utilizadas por los diputados, en particular la de los políticos independentistas presos, por si han podido suponer la "nulidad" del juramento o promesa de acatar la Constitución .

En contra de lo que ha ocurrido en otras ocasiones anteriores, no está previsto, según Zarzuela, que la presidenta del Congreso le traslade también oficialmente la lista de partidos que tienen representación en esta cámara, sino que lo hará más adelante. Con esa lista es con la que la Casa Real fija las fechas para la ronda de consultas del jefe del Estado con los representantes de cada uno de los partidos para sondear si un candidato a la Presidencia del Gobierno cuenta con los apoyos suficientes para ser investido.



Es el artículo 99 de la Constitución el que establece que el rey, "previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno".



Por tanto, al no recibir este miércoles el listado de partidos, aún habrá que esperar para conocer el momento en el que el rey protagonizará la ronda de consultas previa a la investidura. No hay plazo alguno para ello y se desarrolla habitualmente en orden inverso al peso parlamentario de cada fuerza política.



A la espera del calendario definitivo, el Gobierno, según señaló el pasado viernes su portavoz, Isabel Celaá, calcula que los trámites para convocar una sesión en la que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente tardarán algo más de un mes, por lo que podría celebrarse a primeros de julio.