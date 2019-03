El Gobierno de José María Aznar expulsó a 723 ininmigrantes no marroquíes a Marruecos en tan solo cinco años, entre 1999 y 2003. Estas expulsiones de ininmigrantes de terceros países, ya que no eran españoles ni marroquíes, se hicieron, además, en virtud de un acuerdo entre España y Marruecos que aún no había entrado en vigor, ya que fue ratificado en 2012.