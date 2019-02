La obligación de responder a todas las partes no es la única diferencia entre los acusados y los testigos, hay otra más relevante: la obligación de decir la verdad bajo amenaza de incurrir en un delito de falso testimonio, castigado de seis meses a dos años de prisión. Sin embargo la ley especifica que ningún testigo puede ser obligado a contestar a una pregunta que le pueda " perjudicar material o moralmente y de una manera directa e importante" a no ser que los delitos revistan "suma gravedad por atentar a la seguridad del Estado, a la tranquilidad pública o a la sagrada persona del Rey o de su sucesor".

La llegada de testigos de semejante peso político (adelantada por el calendario electoral, para evitar que se produzca durante la campaña) sitúa al tribunal que preside Manuel Marchena ante dos nuevos retos: cumplir los tiempos que ha fijado (media hora para cada uno) y cumplir la promesa de no permitir interrogatorios ideológicos.



El primero de ellos se antoja complicado, toda vez que hay tres acusaciones y doce defensas personadas y, como determina la ley y a diferencia de lo que ocurre con los acusados, los testigos no tienen derecho a no contestar a alguna de ellas.



El presidente del tribunal, Manuel Marchena, tratará de que las preguntas no se alejen de los hechos conocidos o de las competencias que tenían los testigos, pero aún así será difícil cumplir esos plazos cuando algunos de los citados tenían tal altas responsabilidades.



En cuanto al segundo reto, responde a un compromiso adquirido por Marchena en las cuestiones previas, cuando Jordi Cuixart pidió expurgar del escrito de acusación de Vox todo su contenido ideológico. La cuestión es si los abogados de ese partido (entre los que se encuentra su secretario general, Javier Ortega Smith) van a salir del letargo al que les han sometido los acusados al negarse a responder a ninguna de sus preguntas. A partir de hoy, nadie podrá eludirlas.