Cómo organizar tus tareas con la teoría del 'tarro de los pepinillos'

En un mundo tan vertiginoso, en el que sentimos que estamos muy ocupados, realizamos cada vez más tareas y, aun así, tenemos la sensación que el tiempo no nos alcanza.

Por esta razón, siempre es bueno recibir consejos sobre cómo gestionar nuestras tareas y nuestro tiempo para que el estrés no nos acabe. Y en esto, básicamente, consiste la teoría del 'tarro de los pepinillos'.

La teoría del tarro de pepinillos es un método de gestión del tiempo creado por Jeremy Wright en 2002, que invita a priorizar responsabilidades y tareas en un orden particular.

¿En qué consiste la teoría del 'tarro de los pepinillos'?

La teoría se basa en imaginar o visualizar un frasco de pepinillos al cual, como en la realidad, le cabe una cantidad máxima de pepinillos. Luego explica que el frasco es como nuestro día, solo tiene 24 horas y en ese tiempo solo podemos hacer una cantidad determinada de tareas.

Ahora bien, de acuerdo con la teoría, nuestro frasco imaginario de pepinillos lo debemos rellenar con rocas, piedrecillas y arena, recordando siempre que el espacio es limitado.

Las rocas, piedrecillas y arenas son de diferentes tamaños, representan nuestras responsabilidades diarias y deben ser acomodadas en el frasco.

Y si ya lo estás imaginando, puedes notar que las rocas te ocupan gran espacio, por lo tanto no puedes meter muchas. Algo similar pasa con las piedrecillas, pero la arena, en cambio, entra más fácil.

La teoría del "tarro de los pepinillos" es eso, una metáfora que nos ayuda a entender cómo priorizar y organizar nuestras tareas de manera efectiva, entendiendo que se pueden clasificar en tres categorías: grandes, medianas y pequeñas. El frasco que simboliza nuestro día.

¿Cómo clasificar nuestras tareas en función de la teoría del 'tarro de los pepinillos'?

El primer paso para aplicar la teoría del "tarro de los pepinillos" es identificar y priorizar tus tareas según su importancia y urgencia. Dedica tiempo a evaluar cada tarea y clasificarla en una de las tres categorías.

Puedes comenzar por escribirlas en una hoja y luego priorizarlas usando la Matriz de Eisenhower, la cual ayuda a determinar qué tareas son urgentes e importantes, urgentes y no importantes, no urgentes pero importantes, y no urgentes y no importantes.

Tomando esto en cuenta, el medio Lifehacker recomienda que las clasifiques así:

Rocas:

Son las grandes tareas que son importantes, tienen un carácter más urgente, son necesarias de hacer de inmediato o tomarán una gran cantidad de tiempo. Por ejemplo, estudiar para un examen crucial, finalizar un proyecto importante en el trabajo, resolver un problema personal importante o hasta limpiar la casa pueden ser tareas del tamaño de una roca.

Piedrecillas:

Son cosas importantes de hacer, pero que no son necesarias de inmediato y no requieren mucho tiempo. Puedes colocar bastantes en el frasco, pero depende de cuántas piedrecillas tengas. Tareas como preparar una presentación para la próxima semana, responder correos electrónicos o hacer ejercicio regularmente.

Arena:

Representa las pequeñas cosas que necesitas hacer para que tu día avance o simplemente lo que quieres hacer. Pueden ser tareas menores y menos importantes que pueden hacerse rápidamente pero sirven para mejorar tu paz mental, cosas como enviar un mensaje de chat, ordenar tu escritorio, llamar a tus padres, pagar facturas, relajarte o actividades de ocio.

¿Cómo acomodar las tareas en nuestro 'tarro de los pepinillos'?

Finalmente, lo que tenemos que visualizar es cómo poner nuestros elementos en el tarro de pepinillos teniendo en cuenta que cada frasco es un día.

De esta forma, podemos poner de una a tres piedras en el frasco, de tres a cinco piedrecillas, y tanta arena como nos quepa sin agobiarnos.

Debemos aceptar, y en esto consiste la teoría del ‘tarro de pepinillos’, que no todo lo que necesitamos hacer cabe en un frasco, por eso debemos decidir también sobre las rocas, piedrecillas y arena que guardaremos para el frasco del día siguiente.

La teoría del "tarro de los pepinillos" es una estrategia para organizar tus tareas, al identificar y clasificarlas según su importancia y urgencia, se pueden lograr objetivos de manera más eficiente.