Los 5 tipos de té que pueden ayudar a aliviar el dolor de cabeza

El dolor no es agradable, por eso cuando aparece, encontrar la mejor manera de calmarlo se convierte en una prioridad, sobre todo cuando interviene en nuestro día a día y nos impide hacer una vida normal, como sucede con los dolores de cabeza. Cuando estos son un síntoma de otra enfermedad, se llaman cefaleas secundarias, pero cuando el dolor es el síntoma en sí mismo, se trata de una cefalea primaria, según datos de la Sociedad Española de Neurología, hasta el 90% de la población en España ha experimentado estas cefaleas primarias. Encontrar la forma de aliviarlo no siempre es tarea sencilla, pero un té podría ayudar a algunas personas, eso sí, no cualquier té.

Los tés que ayudan a aliviar el dolor de cabeza

Ante un dolor de cabeza, todos los remedios son bienvenidos. En el caso del té, se produce una curiosa situación y es que es una bebida que puede llegar a aliviarlo, pero también hay algunas variedades que pueden potenciarlo, por lo que encontrar aquel que solucione nuestro dolor no es tanto una certeza, como una búsqueda de aquel que mejor nos venga, porque cada persona es diferente y no a todo el mundo le hace el mismo efecto.

Algunas variedades de té contienen cafeína y un exceso de ella puede favorecer la aparición de dolores de cabeza, por lo que es más recomendable escoger tés sin cafeína si queremos aliviarlo o evitarlo, sucede algo similar con los taninos y las histaminas, que en algunas personas favorecen el dolor de cabeza. También existen algunas hierbas habituales en las infusiones que, junto con determinadas medicaciones, pueden provocar estos dolores, como sucede con el regaliz.

Sin embargo, esto que para muchas personas es detonante a la hora de provocar estos dolores de cabeza, para otros puede ser todo lo contrario, por ejemplo, a algunas personas la cafeína puede aliviarles, porque dilata los vasos sanguíneos. El simple hecho de tomarse un té es suficientemente relajante para otros y, gracias a eso, efectivo. No obstante, hay algunos tés que son más propicios a aliviar el dolor de cabeza.

Té de manzanilla. La manzanilla tiene propiedades relajantes y tranquilizantes gracias a la apigenina, por lo que puede ayudar en el caso de dolores de cabeza provocados por la tensión y el estrés. ​Té de lavanda. Son las propiedades calmantes de este té las que lo hacen adecuado para aliviar el dolor de cabeza, es relajante y analgésico. ​Té de valeriana. La valeriana ayuda a aliviar el dolor de cabeza porque hace que aumente la actividad del neurotransmisor GABA en el cerebro, que tiene acción sedante. ​Té de jengibre. Este té puede aliviar el dolor de cabeza al reducir la inflamación que lo causa, gracias a las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes del jengibre. ​Té de cúrcuma. Este té contiene curcumina, que es un potente antiinflamatorio, lo que la convierte en una buena opción para aliviar el dolor.

Como decimos, cada persona es diferente y no todas reaccionan de igual manera a estas bebidas, por lo que lo mejor es probar qué infusión nos resulta más efectiva y consultar con un especialista que pueda ayudarnos a disipar nuestras dudas.

Remedios naturales para los dolores de cabeza

Existen muchos medicamentos que pueden ayudarnos a reducir y eliminar el dolor de cabeza, algunos de ellos podemos comprarlos directamente en la farmacia, pero para comprar otros necesitamos tener receta médica. Hay ocasiones en las que los necesitamos para que el dolor pare, pero hay otras en las que poner en práctica alguno de estos remedios naturales es suficiente, trucos que pueden hacer nuestro día a día más llevadero.

Hay algunos tips que podemos poner en práctica, pequeños cambios en nuestro estilo de vida que pueden marcar una gran diferencia, como beber suficiente agua, una buena hidratación puede ahorrarnos algunas molestias de este tipo, también hacer un poco más de actividad física. Podemos evitar tomar alimentos ricos en histamina, que favorece el dolor de cabeza, reducir el consumo de alcohol y tabaco, dormir las horas adecuadas y hacerlo con horarios regulares también puede ayudar.

En función de los motivos por los que el dolor se produce también podemos hacer algunas cosas para que disminuya, por ejemplo, si el dolor se produce por tensión muscular, podemos probar a darnos un baño de agua caliente, la meditación puede ayudarnos también a relajarnos, así como escuchar sonidos relajantes. Un abuso del uso de las pantallas puede dar lugar a dolores de cabeza, por lo que hacer descansos ayudará, y en ocasiones colocar una compresa fría en la frente o sienes aliviará el dolor, así como salir a la calle a dar un paseo.

