Estas son las enfermedades que el jengibre te ayuda a combatir: de la gripe a la osteoartritis

Procedente de Asia y el Sudeste Asiático, cada vez es más común el uso del jengibre en España, gracias a su uso como condimento, pero también a sus propiedades medicinales. Los beneficios del jengibre han sido ampliamente estudiados y documentados y, si bien no suele emplearse como tratamiento principal contra las enfermedades, sí que se considera un buen complemento para muchas de ellas.

La manera más habitual de tomar el jengibre es en infusiones, pero esta no es la única forma en la que podemos añadirla a nuestra dieta equilibrada, buscando sus beneficios para la salud, también se suele usar como condimento rallado o en polvo, para aportar un toque especial en platos de carne y pescado, sopas, ensaladas o salteados de verduras. Otra de las opciones disponibles es tomarlo en cápsulas.

Enfermedades que el jengibre combate

Jengibre. Imagen de 1195798 en Pixabay

El jengibre puede ser efectivo contra las náuseas, sobre todo con las que se producen a primera hora del día en embarazos, también con las que se producen después de algunas cirugías, y también se ha estudiado su efecto sobre las náuseas que se producen a causa de la quimioterapia, pero en este caso todavía son necesarios más estudios para confirmar (o no) su efectividad. En el caso de las embrazadas, no siempre es aconsejable, por lo que es necesario consultar siempre antes con un médico.

Las personas que padecen osteoartritis y usaron jengibre vieron cómo se reducía su dolor y también la rigidez típica de esta enfermedad que afecta a las articulaciones. Se cree también que puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre, aunque los datos proceden de un estudio pequeño, su capacidad antidiabética está todavía en periodo de investigación.

El jengibre acelera el vaciado del estómago, lo que puede ser una gran ayuda en casos de indigestión crónica. También hay estudios que señalan que el jengibre puede ayudar a disminuir el colesterol malo, el colesterol total y los triglicéridos en sangre. Uno de los usos más habituales del jengibre es reducir el dolor, lo que es también efectivo en el caso de los dolores causados por la menstruación, sobre todo cuando se toma al principio.

El gingerol es el principal compuesto bioactivo en el jengibre y es el responsable de gran parte de los beneficios para la salud que tiene esta planta, porque tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes, y también ayuda a reducir el estrés oxidativo. También se considera que el gingerol puede tener propiedades anticancerígenas y protectoras, así como ralentizar el proceso de envejecimiento.

El jengibre se infusiona solo con agua hirviendo iStockphoto

Se ha estudiado la posibilidad de que los antioxidantes y compuestos bioactivos del jengibre puedan usarse contra el estrés oxidativo y la inflamación crónica, que acelera el proceso de envejecimiento y favorece la aparición de enfermedades como el Alzheimer. El jengibre puede mejorar la función cerebral y protegernos contra daños provocados por la edad.

Reduce el riesgo de infecciones, inhibiendo el crecimiento de muchos tipos diferentes de bacterias y virus, ayudando a combatir el resfriado común y la gripe. Su efecto antiinflamatorio ayudan a reforzar las defensas, con efectos positivos frente a los trastornos autoinmunitarios, pero también favorece la pérdida de peso, potenciado porque también favorece la quema de calorías: reduce el peso corporal, disminuye la proporción cintura-cadera, y reduce la proporción de cadera.

Contraindicaciones del jengibre

Si bien parece que las bondades de esta planta no tienen fin, lo cierto es que hay que tener igual de presentes sus contraindicaciones, porque no siempre se puede tomar libremente. No conviene tomarlo si se están tomando anticoagulantes, si se toma medicación para la hipertensión, en caso de hemofilia o si se medica para la diabetes, si existen problemas del corazón, cálculos biliares y en la etapa final del embarazo. Ante cualquier duda, lo mejor siempre será consultarlo con un profesional sanitario.

