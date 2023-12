¿Cuántas infusiones se pueden tomar al día? Esto es lo que dicen los expertos

En España, una de las bebidas más habituales es el café, sobre todo cuando hablamos de las no alcohólicas. No obstante, y aunque sepamos que tienen ciertos beneficios, no son pocas las personas que prefieren evitarlo o buscan una alternativa para reducir su consumo. Es aquí donde las otras infusiones encuentran su lugar, porque comparten algunas características con esta bebida, por ejemplo, son ideales para los días fríos y también pueden proporcionar algunos beneficios para la salud.

De hecho, no es raro que en determinadas ocasiones y ante ciertas dolencias se nos recomiende tomar una manzanilla, que nos puede ayudar a calmar el malestar del estómago, un poleo menta, ideal para que la digestión sea más ligera, o una infusión de jengibre, pensando reforzar nuestro sistema inmune. Bebidas que tendemos a tomar sin demasiadas preocupaciones, pero ¿hay un límite de infusiones que podamos tomar al día?

¿Cuántas infusiones se pueden tomar al día?

Como tantas cosas en la vida, en este caso la respuesta más habitual es ‘depende’. Cada infusión es diferente y se emplea con un objetivo, pero los expertos parecen tener bastante claro que, mientras que con el té hay que tener cierta mesura, no hay límite para el resto de infusiones. Así lo confirmaba la nutricionista María Eugenia Fernández en ABC, que señalaba que en el caso del té no conviene excedernos de dos o tres al día y nunca después de las cinco de la tarde, porque podría interferir en “nuestros ritmos de sueño”.

En general, sean del tipo que sean, se recomienda tomarlas con moderación, sobre todo cuando esas infusiones buscan mejorar algún aspecto de nuestra salud. Así lo defiende la farmacéutica Mar Sieira para Hola, quien asegura que con una o dos tazas al día de estas infusiones “sería suficiente para experimentar su efecto beneficioso”. Es lo que sucede con las infusiones diuréticas, estimulantes, relajantes o digestivas, aunque no tendrían por qué tener efectos negativos si tomamos hasta tres tazas diarias.

Las infusiones son bebidas que se obtienen introduciendo una planta o partes de ella en agua a punto de ebullición. Se aconseja seguir las recomendaciones para un adecuado consumo, que suele variar ligeramente en cada mezcla de hierbas. Habitualmente se beben, tanto por su sabor como por sus usos medicinales y, en general, suelen tener efecto diurético, por lo que no son las más adecuadas para una correcta hidratación, pero sí pueden ser un complemento del agua.

Tampoco conviene considerar las infusiones como un medicamento, aunque sí que podrían ser un apoyo, en caso de enfermedad, lo mejor es consultar con un profesional sanitario, porque podría ser necesario un tratamiento con fármacos.

Té, la infusión por excelencia: beneficios de tomarlo a diario

Cada infusión tiene un sabor particular y en ocasiones es por esto por lo que lo seleccionamos, porque nos gusta, pero una de las más famosas y destacadas es el té y lo es también por sus beneficios y propiedades. Las primeras referencias a esta bebida famosa en el mundo entero tiene su origen en China y desde allí se fue extendiendo.

El té contiene polifenoles, que pueden actuar como antioxidantes y tienen propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, también contiene L-Teanina, un aminoácido, que calma y relaja, colaborando a reducir el cansancio mental. Contiene cafeína, pero no actúa como la del café, esta se absorbe a lo largo de las horas por lo que su efecto dura más. Es rico en vitaminas y minerales, tiene pocas calorías y un sabor característico.

La manera en la que se toma el té es también importante, por ejemplo, existen variedades descafeinadas, pero suelen tener niveles de antioxidantes más bajos. Añadirle azúcar puede ser negativo para la salud a largo plazo y tomarlo frío puede hacer que el té pierda algunos de sus beneficios.

Como señalamos antes, el té conviene tomarlo con moderación, sin excesos, porque esto podría tener consecuencias, como evitar que descansemos profundamente, aumentando nuestro estrés y ansiedad, evitar una correcta absorción del hierro a causa de sus taninos e incluso provocar mareos a causa de la cafeína que contiene.

