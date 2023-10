¿Cuál es la infusión ideal para bajar la tensión?

La hipertensión podría considerarse uno de los grandes problemas de salud de nuestro tiempo: se estima que sólo en España afecta a cerca de un 40% de los adultos, y contribuye en gran medida a las enfermedades cardiovasculares que son la principal causa de muerte en todo el mundo.

Paradójicamente, se trata de un problema que es en buena medida prevenible mediante intervenciones sencillas sobre el estilo de vida, principalmente mediante una dieta saludable y equilibrada y mediante la práctica habitual de ejercicio físico. Existen también otros remedios caseros, como el uso frecuente de ciertas infusiones, que pueden ayudarnos a evitar o atajar este problema.

Cinco tés para reducir la tensión sanguínea

Son varias las plantas que, consumidas en forma de infusión, tienen efectos positivos sobre nuestra tensión sanguínea, tal y como recoge el portal de noticias sobre salud Healthline.

Por ejemplo, en el caso del té de hibisco se han observado propiedades relajantes para los vasos sanguíneos gracias a su contenido en ciertos compuestos beneficiosos como los polifenoles o las antocianinas, lo que se traduce en pequeñas reducciones de la presión tanto sistólica (durante la contracción del corazón) como diastólica (durante la relajación del mismo).

Algo similar pasa con el té verde, rico en catequinas. Una de las formas más populares de té en todo el mundo, hay estudios que han asociado su consumo frecuente a reducciones en la tensión sanguínea sistólica.

Por otra parte, y a pesar de que se trata de una infusión menos común, el té de hojas de olivo proporciona algunas sustancias como la oleuropeína o el hidroxitirosol (presentes también, por cierto, en el aceite de oliva) que podrían resultar beneficiosas para aspectos de la función cardíaca como la función sanguínea incluso en pacientes con condiciones como la diabetes de tipo II o la prehipertensión.

Otro caso es el del espino albar. En este caso, la infusión que se obtiene a partir de sus bayas tiene propiedades vasodilatadoras, y de esta forma puede suponer una ayuda en un enfoque holístico para reducir la tensión sanguínea.

Finalmente, el té de camomila contiene una serie de compuestos (incluyendo flavonoides, presentes en los frutos rojos, y terpenoides, presentes en el cannabis) que pueden tener efectos antioxidantes y antiinflamatorios, lo que también puede redundar en una mejora de la tensión sanguínea.

¿Qué es la hipertensión?

La hipertensión es sencillamente un aumento de la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias por encima de determinados valores, llegando a resultar peligrosa a lo largo del tiempo. Se trata de una condición que afecta a casi un tercio de la población adulta del mundo, y es la principal causa de consulta en atención primaria.

Este aumento de la fuerza de la sangre (presión o tensión sanguínea) puede deberse a muchas causas diferentes y en ocasiones simultáneas, que de hecho en el 90% de los casos se desconocen. Entre los factores de riesgo se encuentran la genética, el sobrepeso, el sedentarismo, fumar, consumir sal en exceso, el consumo de alcohol, el estrés y una multitud de enfermedades de distinta naturaleza.

En una grandísima mayoría de los casos la hipertensión es completamente asintomática, y las complicaciones se presentan repentinamente. Por ello, es fundamental para la salud del paciente detectarla y tratarla a tiempo.

Referencias

