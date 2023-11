¿Cuál es la infusión ideal para evitar digestiones pesadas?

Las infusiones se presentan como los salvavidas inmediatos tras una comida copiosa, y dentro de estas, la manzanilla y el poleo suelen ser las más demandadas. Sin embargo, el té verde es otra gran opción y más aún si está combinado con manzana, ya que las propiedades de ambos aliviarán esa indigestión. En España afortunadamente disponemos de ambos ingredientes así que podemos prepararlo en casa sin problema: como infusión o incluir incluso un licuado de manzana, como propone la Asociación Española Contra el Cáncer.

El té verde con manzana es por tanto una buena idea tras una comida de cantidades excesivas y/o un menú hipercalórico (grasas, azúcares) que quizás esté además regado de alcohol, añadiendo por tanto más azúcar que se almacena en forma de grasa en nuestro organismo. Se produce entonces una situación en la que el ciclo digestivo no es el adecuado, la absorción de nutrientes tampoco y como consecuencia aparecen trastornos como la acidez, la flatulencia o el reflujo gástrico.

Más allá de equilibrar el aparato digestivo tras una comida excesiva, como indica la Asociación Española Contra el Cáncer el té verde con un licuado de manzana es una interesante fuente de hidratación en situaciones de diarrea y náuseas. Ya que combinados son beneficiosos, es interesante ver por separado ambos elementos, té verde y manzana, para así tener aún más claro las importantes propiedades digestivas de esta infusión.

Propiedades del té verde

El té es un tipo de infusión que se obtiene a partir de las hojas y brotes de la planta Camellia sinensis. Sus principales áreas de cultivo se encuentran en Asia (China, India, Sri Lanka,…), pero también en otros países como Argentina o Kenia. Entre sus principios activos destacan los polifenoles, compuestos clave para la microbiota intestinal, y las bases xánticas, alcaloides entre los que en este caso es especialmente significativa la teína.

Propiedades de la manzana

El té verde comparte con la manzana los orígenes asiáticos de su árbol, Malus domestica, el manzano europeo o común, ya que las primeras especies se ubican en la frontera entre Kazajistán y China hace 15.000 millones de años. La composición de la manzana, rica en vitaminas, ácidos y minerales importantes (magnesio, hierro…), la convierten en una aliada del sistema digestivo.

Pero quizás hay que destacar principalmente uno de sus componentes como clave en este sentido: la pectina. Se trata de una fibra natural, concentrada en la piel de la manzana, que no solo fortalece la microbiota intestinal y nos ayuda en el proceso digestivo sino que además se ha estudiado su efecto protector con respecto a la prevención de riesgo de obesidad y diabetes, entre otras patologías.

Contraindicaciones del té verde

Como con cualquier alimento, es importante no exceder la cantidad de teína diaria recomendada. Aunque no se han descrito efectos negativos directos del té verde sobre la salud, se recomienda un consumo especialmente moderado en personas con cardiopatías y en el caso de las mujeres embarazadas, si bien hay alternativas sin teína que no supondrían ningún trastorno para el feto.

