¿Debemos beber más agua en verano? Cinco formas de tomar líquidos y evitar la deshidratación

Como ya sabemos, el agua es el componente principal del cuerpo y representa aproximadamente del 50 % al 70 % del peso corporal. Es necesaria para alimentar a cada célula, tejido y órgano. Además, sirve para mantener nuestro equilibrio electrolítico, (de sales minerales). Por eso, es que debemos tomarla en una cantidad adaptada a cada persona.

¿Cómo beber agua para hidratarse en verano?

Se recomienda beber entre 2 y 3 litros diarios de agua, sin embargo, puede variar según las necesidades fisiológicas de cada individuo. Por ejemplo, alguien que ingiera más hidratos de carbono tendrá la necesidad de beber más agua, que alguien que tome alimentos más diuréticos.

El agua que posee el organismo también se va perdiendo a través de la orina, la transpiración, las deposiciones y la respiración. En épocas estivales, se pierde más agua porque se suda más, por lo tanto, debemos reponer esa pérdida de agua tomando más líquidos.

Bebidas saludables como alternativa al agua

Aunque, el agua es la bebida que la mayoría usamos para hidratarnos, existen otras que podemos alternar en nuestro día a día y que también ejercen una función hidratante por su contenido en electrolitos como el potasio, magnesio, azúcar y vitaminas.

En primer lugar, la leche es más nutritiva que el agua porque contiene lactosa de azúcar, algunas proteínas y algunas grasas, todo lo cual ayuda a retrasar el vaciado de líquido del estómago y a mantener la hidratación durante un periodo de tiempo más largo. Además, tiene sodio, por lo que retiene el agua del cuerpo y produce menos orina.

Por su parte, el suero se utiliza para compensar las pérdidas de agua y sales que se producen generalmente cuando tenemos vómitos o diarrea, y así evitar o tratar su principal complicación, la deshidratación.

El zumo es un buen aliado de la hidratación cuando sea bajo en azúcares añadidos, por lo que se recomienda usar frutas y no añadir cucharadas extra para azucararlo. Los tés porque su base puede reflejarse tanto en agua como en leche. Por último, destacaríamos el café debido a su contenido en cafeína, ya que, además de hidratar, aporta la energía necesaria para las actividades diarias, entre otros beneficios.

Consejos para tomar agua habitualmente

El agua es vida y por lo tanto no debemos dejar de tomarla. Por ello, ofrecemos los siguientes consejos que puedes utilizar para estar hidratado diariamente:

Lleva contigo una botella de agua. Si tienes una botella o termo en el que puedas introducir agua, al tenerlo presente vas a consumirla más frecuentemente. Toma bebidas con hielo. Ahora en verano se agradece que esté fresquito tanto el refresco como el café o hasta una infusión, por lo que puedes aprovechar y con el hielo que creas en el congelador, mézclalo y así se diluirá y automáticamente beberás más agua. Ponte metas y objetivos. Si eres de las personas que bebe poco agua, esfuérzate en tener que tomarla cada 30 o 45 minutos en un vasito. Bebe durante la comida o cena. Puedes cambiar otras bebidas mientras almuerces, así la digestión se realizará mejor, te saciarás más y te encontrarás más hidratado. Bebe agua antes de ir a dormir. Cuando vayas a acostarte si bebes un vaso de agua te ayudará a relajarte y poder conciliar mejor el sueño, aparte de la hidratación que te generará.

