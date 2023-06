¿Cuánto agua deberías beber cada día? Esto es lo que dice la ciencia

El agua es un elemento fundamental para toda forma de vida en la tierra; su falta, la deshidratación, puede tener consecuencias fatales. Así, debido a que nuestro cuerpo pierde agua constantemente (por procesos como la micción, la sudoración, la transpiración o la propia respiración) es necesario reponerla.

Recomendaciones generales

Sin embargo, la ciencia no tiene claro del todo la cantidad de agua que las personas deberíamos beber cada día. La recomendación tradicional ha sido de 2 litros cada día, pero en tiempos recientes esta regla se ha puesto en cuestión.

Como explica el portal de noticias sobre medicina Healthline, principalmente este criterio está bajo revisión porque los expertos opinan que, como sucede con todo lo relacionado con la salud, en realidad no existe una regla dorada y la cuestión depende de las características y necesidades particulares de cada individuo.

Incluso así, de modo general, hay disparidad de criterios. Por ejemplo, la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos recomienda alrededor de los 2,7 litros para las mujeres y en torno a los 3,7 litros para los hombres cada día. Eso sí, cabe destacar que esto incluiría la comida (que contiene agua) y otras bebidas como el zumo o el té. Alrededor del 20% de esa cantidad correspondería a la comida.

El color de la orina como indicador

Por otro lado, otros factores que pueden influir en la respuesta es el clima local (y el nivel de humedad ambiental), la dieta (las dietas ricas en diuréticos como el café requieren una mayor ingesta de agua), la temperatura o la estación, el entorno, el nivel de actividad de la persona, la salud o el embarazo y la lactancia.

Un enfoque sencillo para asegurar que las necesidades están cubiertas, sin proporcionarnos una respuesta exacta, sería beber suficiente agua como para que la orina sea generalmente de color amarillo pálido. Aún con esto, debemos tener en cuenta que ciertos alimentos pueden teñir la orina, por lo que deberemos estar atentos al color que presente la mayoría del tiempo

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

Kris Gunnars. How Much Water Should You Drink Per Day? Healthline (2023). Consultado online en https://www.healthline.com/nutrition/how-much-water-should-you-drink-per-day el 08/06/2023