Los tres pescados que debes evitar comer en España según los expertos en nutrición

No cabe duda de que en nuestra alimentación el hecho de incluir el pescado en nuestra dieta presenta a medio y largo plazo grandes beneficios para nuestra salud. Sin embargo, a causa de la elevada tasa de inflación en España en los últimos doce meses a causa de la invasión rusa en Ucrania, lo cierto es que el consumo de este alimento ha descendido de de 3,55 a 3,29 en 2022 según el estudio 'Análisis del consumo alimentario en los primeros meses de 2023', elaborado por Kantar para Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Si bien es cierto que consumir las grasas de cualquier tipo de pescado, ya sea blanco, azul o semigraso, sirve para proteger el corazón y prevenir los infartos de miocardio, además de contar con un buen contenido de proteínas fáciles de absorber. El investigador del CSIC Carlos Duarte explica que la importancia de la alimentación de origen marino no radica tanto en las calorías y proteínas que nos aporta como en los efectos saludables de los ácidos grasos omega-3 que juegan un papel decisivo en la salud de los adultos.

Tanto es así que las últimas estadísticas demuestran que en los países donde la contribución del omega-3 a la dieta es menor se han observado mayores tasas de mortalidad por enfermedades coronarias. Mientras, los tres países donde más pescado per cápita se consume en el mundo, Japón, Grecia y España, la tercera en la lista a nivel mundial, se encuentran entre los que tienen una mayor esperanza de vida.

El porqué deberías evitar estos pescados en tu dieta

Si bien es cierto que a pesar de que el 92% de los españoles consumen este alimento todos los meses, la Fundación Española del Corazón (FEC) señala en su página web que no todos consumen los tres o cuatro filetes de pescado que se aconsejan a la semana. Pero aún hay más, porque lo que muchas personas no saben en nuestro país es que existen tres pescados que los médicos recomiendan evitar. Entre las razones que alegan los facultativos médicos destacan que algunos de estos productos, a menudo catalogados como saludables, en realidad perjudican nuestra salud.

La panga



La panga Getty Images/iStockphoto

No es la primera vez que la panga salta a los titulares. Este popular pescado blanco colmó los periódicos desde que Carrefour dejara de venderlo en 2017. Y es que el 90% de la panga que llega a Europa procede del río Mekong, en el sudeste asiático, una de las aguas más contaminadas y con más presencia de plásticos del mundo. Si bien es cierto que carece de interés nutricional y gastronómico, se hizo en hueco en la sección de congelados por su precio ajustado, lo que lo llevó a convertirse en un éxito de ventas.

A todo ello hay que añadir que, en el caso de los niños, el asunto fue aún más preocupante. El motivo es que las cantidades de mercurio en una sola ración de panga representaban un porcentaje muy alto de la dosis semanal tolerable. En resumidas cuentas, sustituir este pescado de nuestra dieta es una buena idea, ya que en el mercado se pueden conseguir otros más cercanos, sostenibles e interesantes a la hora de cocinar.

La perca



La Perca Getty Images/iStockphoto

Fue la Organización de Consumidores y Usuarios el organismo encargado de recomendar reducir el consumo de la perca, un pescado de contenido graso muy bajo que habita en el lago de Victoria en África, puesto que tras los análisis realizados se detectaron la presencia de restos de sustancias nocivas para la salud, como es el caso de los pesticidas, así como de mercurio en sus filetes.

En concreto, en cuatro de las muestras de panga se encontró la trifluoralina, un herbicida prohibido en Europa. Además, se detectó mercurio en nueve de las 29 muestras de perca analizadas. Las cantidades de mercurio no superan el límite legal de 0,5 mg/Kg pero, en algunos casos, sí alcanzaron la mitad de esa cifra. A juicio de la OCU, se debería "reconsiderar" la lista de los pescados que se suelen considerar como fuente de mercurio, como el atún o el emperador, tras estos resultados.

La tilapia



La tilipia Getty Images/iStockphoto

La tilapia es un pescado de carne blanca que si bien no es muy popular en España, si lo es en países como Estados Unidos, donde se sitúa como el cuarto pescado más consumido. Sin embargo, desde hace años, este tipo de pescado ha sido clasificado como peligroso por parte de todo tipo de asociaciones y organizaciones, como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que en 2010 recomendó evitar el consumo de estos pescados, en especial en menores de 3 años y embarazadas.

La mala fama vino dada por un estudio del Journal of the American Dietetic Association que incluía la tilapia en una lista de más de 100 variantes de pescado que pueden aumentar los riesgos de cáncer y enfermedad de Alzheimer. Estas afirmaciones fueron rápidamente rechazadas por profesionales médicos que incluso escribieron una carta abierta no solo defendiendo a la tilapia, sino también explicando por qué es una mejor opción que otros pescados.