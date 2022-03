Que el agua es vida y que la vida no existiría sin este elemento esencial no es un decir. Y no se trata solo de la supervivencia de plantas o animales, parte fundamental de nuestra alimentación. El sencillo gesto de beber un vaso de agua dulce de buena calidad es indispensable para que el organismo del ser humano pueda funcionar a pleno rendimiento.

La Fundación Aquae, creada en 2013 para promover la educación en sostenibilidad y avanzar hacia un modelo de sociedad respetuoso con el medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo equitativo, centra sus esfuerzos en divulgar el valor del agua, un recurso escaso –aunque no nos lo parezca– que resulta esencial para la vida.

Desde esta institución han elaborado una guía, disponible en su web, con los 10 beneficios que el consumo de agua aporta al cuerpo humano. Porque el 70% de nuestro cuerpo es agua, pero además porque este preciado líquido limpia el organismo y transporta elementos que nuestras células requieren para funcionar.

El 70% del cuerpo humano está compuesto de agua

La energía que nos mueve

El consumo regular de agua es una de las maneras más sencillas de evitar la fatiga, como recoge Fundación Aquae. El motivo principal es que, si el cuerpo no está bien hidratado, el corazón se ve obligado a trabajar más para bombear la sangre a las células y órganos. La deshidratación puede provocar, además, que disminuya el rendimiento muscular y aumente la sensación de cansancio.

De la cabeza a los pies

Una de las causas principales de los dolores de cabeza es la deshidratación, que también puede provocar molestias en otros lugares del cuerpo como la espalda. Aunque cada persona es un mundo, beber unos dos litros de agua al día ayudará a prevenirlos.

Belleza dentro y fuera

Un efecto que tal vez sorprenda del agua es que evita el mal aliento e, incluso, ayuda a prevenir problemas dentales como caries o gingivitis. No vale con enjuagarse con ella: una boca hidratada saliva mejor, lo que protege los dientes y elimina bacterias. Beber agua también ayuda a disolver la mucosidad, una de las causas habituales de ese mal aliento.

Otro de los beneficios más visibles es que las personas bien hidratadas tienen una piel más elástica y con mejor reposición de tejidos. Por eso el agua es una gran aliada contra el acné, las cicatrices y las arrugas.

Digestión y sobrepeso

El funcionamiento de nuestro sistema digestivo mejora con un consumo de agua adecuado, un hábito que puede a su vez combatir el estreñimiento. En cuanto al peso, el agua no tiene calorías, grasa, carbohidratos ni azúcar, lo que la convierte en la bebida más sana.

A eso se suma que acelera el metabolismo, ayudando a procesar las grasas y fomentando el gasto de energía. Por último, cuanto más agua tomas, menos líquido retienes.

El agua no tiene calorías, grasa, carbohidratos ni azúcar, lo que la convierte en la bebida más sana

Termorregulación

Un consumo de energía constante en el cuerpo humano es el que se produce durante la termorregulación. Para evitar el calor, producimos sudor (que en su mayoría es agua) y una buena regulación de la temperatura nos hará sentir más energéticos. Deportistas, tomad nota: beber agua disminuye el riesgo de lesiones musculares, calambres, esguinces...

Sistema inmune y cáncer

Como hemos recordado en la pandemia, un sistema inmune fuerte y sano es clave para contar con una buena salud. Con la aportación de agua adecuada, el cuerpo responde mejor ante gripes, artritis, cálculos renales y otras enfermedades, incluso infartos.

Por si fuera poco, la hidratación es un factor que disminuye el riesgo de los tipos de cáncer que se desarrollan en los riñones o el sistema inmune y digestivo.

El corazón

Algunos estudios evidencian que las personas que beben más agua tienen menos problemas cardiovasculares. No lo olvides: este tesoro líquido es muy bueno para tu corazón.