El hábito sencillo que ayuda a luchar contra la pérdida de memoria en la vejez

Conforme cumplimos años nos vamos dando cuenta de lo importante que es la prevención para poder disfrutar de una buena salud. Para esto, nada mejor que seguir todos esos consejos que todos conocemos, pero que no siempre tenemos ánimo (o tiempo) de llevar a cabo. Beber dos litros de agua diarios (aproximadamente) es uno de ellos, sin embargo, en España, solo el 20% de las personas lo hacen, según confirman los datos obtenidos por el Instituto de Investigación Agua y Salud.

A menudo escuchamos lo importante que es una buena hidratación para el buen funcionamiento del cuerpo, pero también tiene otros muchos beneficios que en ocasiones pasan desapercibidos. Nos centramos en las ventajas que una buena hidratación puede tener para nuestro aspecto físico, como los efectos positivos que tiene en nuestra piel, pero el agua también nos cuida por dentro.

Beneficios de una buena hidratación

Beber agua ayuda a evitar pérdidas de memoria con la vejez. Daria Shevtsova / Pexels

Una buena hidratación es fundamental para que se desarrollen determinadas funciones y procesos relacionados con la salud, por ejemplo, el agua favorece el transporte de nutrientes y oxígeno a todas las células del cuerpo. Nuestro organismo la emplea en la eliminación de toxinas y productos de desecho.

Una causa habitual en los dolores de cabeza es la deshidratación, beber agua puede ayudarnos a que el sistema digestivo funcione correctamente, evitando el estreñimiento, favorece el correcto funcionamiento de los riñones y el sistema inmunológico.

Ayuda a regular la temperatura corporal, lo que además proporciona una mayor cantidad de energía, y reduce el riesgo de padecer problemas cardiacos, un alto nivel de hidratación puede estar relacionado con un menor riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca, según han confirmado algunos estudios. Por si todo esto no fuera suficiente, beber agua nos ayuda a luchar contra la pérdida de memoria en la vejez.

Beber agua: el remedio para cuidar la memoria

Un reciente estudio, publicado en la revista BMC Med, ha relacionado el consumo de agua con la función cognitiva y ha sido realizado pro investigadores de CIBEROBN en la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira i Virgili (URV) y el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV). No era la función principal del estudio, pero los datos obtenidos durante la investigación les permitieron llegar a conclusiones.

Beber agua con frecuencia es una de las maneras de evitar la pérdida de memoria en la vejez. Pexels

Los resultados mostraron que las personas mayores, con obesidad o con síndrome metabólico, que presentaban un bajo nivel de hidratación, desarrollaban, con el tiempo, un empeoramiento de la función cognitiva. Los investigadores observaron que esta pérdida cognitiva en las personas peor hidratadas se daba especialmente entre los hombres. A pesar de los resultados, destacan la necesidad de seguir estudiando esta relación.

Los riesgos de la deshidratación para la memoria

La deshidratación se produce cuando pierdes más líquido del que ingieres y el cuerpo no tiene agua o fluidos suficientes para realizar sus funciones normales, tal y como explican los expertos de Mayo Clinic. En general, la deshidratación suele producirse a causa de diarreas o vómitos intensos, pero también por no tomar suficiente agua en los días caluroso.

Son varios los estudios que han observado la relación entre la deshidratación y el rendimiento cognitivo, particularmente en tareas que involucran atención. Conforme aumenta la pérdida de líquidos se pasa de una disminución de la memoria a casos con pérdidas momentáneas de memoria y pérdidas de atención.

Cuando la pérdida es mayor del 6%, el estudio “Hidratación y Rendimiento Cognitivo”, concluyó que se pueden producir alucinaciones y “disminuye drásticamente la memoria a corto plazo y la capacidad de concentración”.

Referencias

García, R. D., Ortega, A., Lorenzo-Mora, A. M., & Bermejo, L. M. (2022). Importance of hydration in cardiovascular health and cognitive function. Nutricion Hospitalaria. https://doi.org/10.20960/nh.04304

Nishi, S. K., Babio, N., Paz-Graniel, I., Serra-Majem, L., Vioque, J., Fitó, M., Corella, D., Pintó, X., Bueno-Cavanillas, A., Tur, J. A., Diez-Ricote, L., Martinez, J. A., Gómez-Martínez, C., González-Botella, A., Castañer, O., Alvarez-Sala, A., Montesdeoca-Mendoza, C., Fanlo-Maresma, M., Cano-Ibáñez, N., . . . Salas-Salvadó, J. (2023). Water intake, hydration status and 2-year changes in cognitive performance: a Prospective cohort study. BMC Medicine, 21(1). https://doi.org/10.1186/s12916-023-02771-4

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.